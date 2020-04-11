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NASA створило сайт для дослідження космосу на карантині

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Вивчайте космос, не виходячи з дому - фото 1
Вивчайте космос, не виходячи з дому

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США запустило сайт NASA at Home для дослідження космосу онлайн під час карантину. Гайда вивчати космічні простори разом!

Ресурс підійде для школярів, студентів і всіх, хто цікавиться діяльністю NASA.

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На сайті можна знайти освітні матеріали: відео, подкасти, електронні книги, проєкти "Зроби сам", а також тури віртуальної і доповненої реальності з космічного телескопа Хаббл і Міжнародної космічної станції.

Також NASA запустило додаток, який допоможе відчути себе пілотом космічного корабля у віртуальній реальності.

Крім цього, NASA at Home надасть можливість для спілкування зі співробітниками агентства. Наприклад, астронавт Христина Кох буде читати дитячі книги.

Раніше астронавти NASA показали, як вони тренуються на борту МКС. Астронавти займаються спортом по 2 з половиною години на день. Інакше вони можуть безповоротно втратити частину м'язової маси.

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