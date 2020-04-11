NASA створило сайт для дослідження космосу на карантині

Вивчайте космос, не виходячи з дому

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США запустило сайт NASA at Home для дослідження космосу онлайн під час карантину. Гайда вивчати космічні простори разом!

Ресурс підійде для школярів, студентів і всіх, хто цікавиться діяльністю NASA.

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На сайті можна знайти освітні матеріали: відео, подкасти, електронні книги, проєкти "Зроби сам", а також тури віртуальної і доповненої реальності з космічного телескопа Хаббл і Міжнародної космічної станції.

Coloring?

Star gazing?

Experimenting?



We're excited to see how you're passing the time with #NASAatHome fun! Using the hashtag, share a photo of how you’re feeding your imagination. Check back each day for new activities: https://t.co/YwGypKc1PM pic.twitter.com/mSAJh2aPj8 — NASA (@NASA) April 8, 2020

Також NASA запустило додаток, який допоможе відчути себе пілотом космічного корабля у віртуальній реальності.

Крім цього, NASA at Home надасть можливість для спілкування зі співробітниками агентства. Наприклад, астронавт Христина Кох буде читати дитячі книги.

Раніше астронавти NASA показали, як вони тренуються на борту МКС. Астронавти займаються спортом по 2 з половиною години на день. Інакше вони можуть безповоротно втратити частину м'язової маси.

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we’d share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here’s how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj — Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020

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