У NASA показали нитки плазми в атмосфері Сонця: вражаючі кадри

У верхній частині сонячної атмосфери за допомогою суборбітального телескопа High Resolution Coronal Image вдалося розгледіти нитки гарячої плазми. Нові зображення з високою роздільною здатністю показують магнітні нитки шириною до 500 км, всередині яких тече плазма.

Початкові дані були отримані за допомогою апарату High Resolution Coronal Image (Hi-C) у 2018 році. Hi-C може виявити об'єкти на Сонці розміром всього 70 кілометрів, або 0,01% від загального розміру зірки.

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"До сих пір сонячні астрономи ефективно розглядали нашу найближчу зірку зі стандартною роздільною здатністю, тоді як виняткова якість даних, що надаються телескопом Hi-C, дозволяє нам розглядати ділянку Сонця в надвисокій роздільній здатності вперше", – говорить фізик Роберт Волш з Університету Центрального Ланкаширу у Великобританії.

Це означає, що раніше невидимі частини Сонця тепер стали помітними, і це, своєю чергою, може розповісти нам більше про те, з чого складається таємнича магнітна атмосфера Сонця.

Магнітне поле і корональні петлі, які складають зовнішній шар Сонця, є важливою частиною механізму, який утворює сонячні бурі – явище, яка в кінцевому підсумку може вплинути на людей на Землі. Як тільки ми дізнаємося більше про те, як вони створені, ми можемо краще планувати їх.

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