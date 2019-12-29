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Напій, що збадьорить зранку і принесе вам щастя

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Кава - фото 1
Кава / gency

Експерти за результатами досліджень з’ясували, чим корисна кава для організму людини. Не відмовте собі у теплому горняті ароматного напою.

За результатами досліджень з’ясувалось, що в каві є сполуки, які захищають клітини від пошкоджень, чим сповільнюють процес старіння.

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Також кава стимулює роботу печінки та серця, знижує ризик інсульту, захворювань нирок, цукрового діабету та захворювань нижніх дихальних шляхів. Але зловживати кавою не слід – це може призвести до негативного впливу на наднирники, до надмірного збудження організму, нудоти та діареї. Особливо це стосується хворих на діабет та людей із проблемами серця.

Напій, що збадьорить зранку і принесе вам щастя - фото 377014

А ще медики розповіли, з чим найкраще пити каву восени та взимку, щоб не занедужати. Такий варіант підійде й тим, хто полюбляє готувати справді особливу каву.

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Джерело: gency
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