Що варто додавати до кави у холодну пору року

З чим пити каву, щоб не хворіти / russellhobbs.com

Медики розповіли, з чим найкраще пити каву восени та взимку, щоб не занедужати. Такий варіант підійде й тим, хто полюбляє готувати справді особливу каву.

Дослідники з Університетської клініки в Ірані розповіли, що звичайна ранкова кава зі смачним додатком здатна допомогти вилікувати після інфекційний кашель.

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А несподіваним інгредієнтом виявився звичайний мед, який допомагає і уникнути застуди чи грипу, і полегшити їх наслідки. Річ у тому, що після недуги кашель ще може залишатись упродовж кількох днів та тижнів, однак не обов'язково його позбуватись ліками. Варто розуміти, що і самолікування, і надмірне вживання медикаментів мають серйозні наслідки.

Кава з медом покращує самопочуття / russellhobbs.com

А от кава з медом і справді допомагає покращити самопочуття, і це підтвердив експеримент за участю майже сотні добровольців, яких поділили на три групи: дві вживали різні препарати від кашлю, а третя - "коктейль" з кави з медом. Саме в останньої найвідчутніше зменшилась частота кашлю та покращився імунітет.

Тому медики радять надавати перевагу безпечним і смачним варіантам напою, а не шукати самостійно ліки проти кашлю. Відзначимо, що у будь-якому випадку варто консультуватися з сімейним лікарем.

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