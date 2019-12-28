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Закуски на Новий рік 2020: рецепти простих і смачних новорічних страв
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Підготували для вас найсмачніші закуски для новорічного застілля! Ці рецепти легкі у приготуванні, а ще вам не потрібні спеціальні та малодоступні продукти. Обирайте те, що приготуєте на Новий рік!
Морський рулет
Інгредієнти:
- тонкий лаваш
- Тофу або фета – 200 г
- Майонез
- Селера
- Оливки без кісточок (зелені)
- Листя норі
- Ріпчаста цибуля
- Листя салату
- Спеції для риби
Рецепт приготування морського рулету:
- Тофу натираємо на тертці, а якщо фета, то розминаємо виделкою.
- Ріжемо селеру, оливки та цибулю.
- Все з'єднуємо. Заправляємо спеціями та майонезом. Перемішуємо.
- На лаваш наносимо пензликом майонез, потім основну масу, зверху лист норі. Зверху – листя салату.
- Закручуємо, загортаємо в фольгу і на ніч або кілька годин, в холодильник. Розрізаємо.
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Морква з фетою в кошику
Інгредієнти:
- Морква – 1-2 шт
- Фета – 200 г
- Олія – 5 ст. л.
- Оцет (винний, яблучний, бальзамічний - на ваш розсуд) – 3 ст. л.
- Сіль, перець, мелений кмин, паприка – за смаком
- Горішки – жменя
Рецепт приготування моркви з фетою в кошику:
- Моркву нарізати тонкою довгою соломкою.
- Фету нарізати маленькими кубиками.
- У банці змішати рослинну олію, оцет, дрібку солі та перцю, трохи меленого кмину та паприки.
- Накрити банку кришкою та добре потрясти нею кілька секунд, щоб всі інгредієнти перемішалися.
- Полити отриманої заправкою моркву, додати фету та жменю улюблених горішків.
- Викласти в кошики. Готово!
Фаршировані шампіньйони в мікрохвильовці
Інгредієнти:
- Печериці (невеликі) – 5 шт
- Яйця перепелині – 5 шт
- Базилік сушений – 0,25 ч. л.
- Олія – 1 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Зелень петрушки – 2-3 гілочки
Рецепт приготування фаршированих грибів у мікрохвильовці:
- Печериці очистити, вийняти ніжки. Акуратно вийняти частину м'якоті з капелюшків. Подрібнити її та грибні ніжки.
- У посуді для мікрохвильової печі обсмажити на олії подрібнені гриби – 2-3 хвилини при потужності 600 Вт. Посолити, додати сушений базилік.
- Наповнити капелюшки грибів підготовленої грибною начинкою.
- У кожен грибний капелюшок вбити перепелине яйце. Акуратно, щоб жовток залишився цілим.
- Поставити печериці з перепелиними яйцями в мікрохвильовку – 4-5 хвилин при потужності 600 Вт.
- Зелень вимити та нарізати. Посипати печериці з перепелиними яйцями зеленню. Смачного!
Фаршировані помідори
Інгредієнти:
- Помідори розміром з кулак
- Рис – пів склянки
- Гриби – 300-400 г
- Ріпчаста цибуля – 2 шт
- Рослинна олія
- Сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування фаршированих помідорів:
- Рис відварюємо в трохи підсоленій воді.
- Поки рис вариться, дрібно ріжемо гриби та цибулю. Обсмажуємо все це в невеликій кількості рослинної олії в глибокій сковороді.
- Поки грибочки смажаться, миємо помідори та зрізаємо з них капелюшки. Томати краще брати щільні, такі, щоб аж тугі були. Зрізаємо капелюшки, акуратно вирізаємо м'якуш в серединці.
- М'якуш не викидаємо, а додаємо в сковорідку до грибів. Туди ж додаємо і відварений рис і тушкуємо все разом хвилин 5 на середньому вогні.
- Потім начиняє помідори рисово-грибною сумішшю, накриваємо капелюшками.
- Складаємо в змащену олією форму і трохи скроплюємо помідори маслом зверху. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 10-15. Готово!
Багет з морською закускою
Інгредієнти:
- Відварена квасоля або нут – 350 мл
- Листя норі – 4 шт
- Солоні огірки – 2 шт
- В'ялені томати – 100 г
- Цибуля – 1/2 шт
- Стебло селери – 1/2 шт
- Авокадо – 1/2 шт
- Спеції, сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування с на зиму:
- Квасолю або нут зблендеруйте, залишаючи трохи шматочків. Можна додати трохи відвару, якщо вийшло сухувато.
- Норі дрібно кришимо.
- Огірки дрібно ріжемо.
- Томати ріжемо кубиками.
- Рубаємо половину головки ріпчастої цибулі та половину стебла селери (можна без).
- Все змішуємо, заправляємо розім'ятим авокадо, солимо, перчимо, додаємо трохи розмарину, залишаємо настоятися.
Мандаринки з куркою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 200 г
- Сир твердий – 150 г
- Яйця – 3 шт
- Морква велика – 2 шт
- Сметана 10% – 2 ст. л.
- Часник – 1 зубчик
- Спеції, сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування закуски з курки:
- Відваріть філе, яйця і моркву.
- В окрему тарілку натріть моркву.
- Дрібно наріжте курку, вичавіть до неї часник, додайте ложку сметани та змішайте.
- Натріть на дрібній тертці сир та яйця, змішайте разом із ложкою сметани.
- На дошці сформуйте невеликі млинці, всередину вкладіть курку та заліпіть поверх сир, зробіть кульки.
- Огорніть морквою і прикрасіть горошинками чорного перцю або насінням.
Фаршировані яйця від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Яйця – 4 шт
- Огірок солоний – 1 шт
- Шинка – 75 г
- Майонез домашній (за рецептом Клопотенка) – 1 ст. л.
- Куркума – 1 ч. л.
- Кріп – 3-5 гілочок
- Сіль і перець – за смаком
Рецепт приготування фаршированих яєць:
- Добре промийте та висушіть кріп, потім дрібно порубайте ножем.
- Шинку наріжте спочатку смужками, а потім дрібними кубиками.
- Один великий солоний огірок наріжте пластинками, а потім дрібними кубиками, приблизно, як і шинку.
- Яйця, попередньо зварені круто, очистьте і розріжте навпіл. Яєчні жовтки дістаньте ложечкою і покладіть в миску з шинкою, зеленню та огірком.
- Приготуйте домашній майонез. (У чашу розбийте 2 яйця, додайте по дрібці чорного перцю і солі, столову ложку негострої гірчиці. Потім влийте 100-150 мл соняшникової олії й добре перемішайте занурювальним блендером до однорідного стану. Чим більше соняшникової олії ви використовуєте, тим більше щільної вийде структура соусу. Додайте в чашу сік половини лимона і ще трохи перемішайте.)
- Потім додайте в майонез куркуму.
- Додайте майонез до начинки та акуратно перемішайте до рівномірної консистенції.
- Наповніть яєчні білки начинкою і додайте для краси при подачі зелень кропу.
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