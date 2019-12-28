Закуски на Новий рік 2020: рецепти простих і смачних новорічних страв

Підготували для вас найсмачніші закуски для новорічного застілля! Ці рецепти легкі у приготуванні, а ще вам не потрібні спеціальні та малодоступні продукти. Обирайте те, що приготуєте на Новий рік!

Морський рулет

Інгредієнти:​​

тонкий лаваш

Тофу або фета – 200 г

Майонез

Селера

Оливки без кісточок (зелені)

Листя норі

Ріпчаста цибуля

Листя салату

Спеції для риби

Рецепт приготування морського рулету:

Тофу натираємо на тертці, а якщо фета, то розминаємо виделкою. Ріжемо селеру, оливки та цибулю. Все з'єднуємо. Заправляємо спеціями та майонезом. Перемішуємо. На лаваш наносимо пензликом майонез, потім основну масу, зверху лист норі. Зверху – листя салату. Закручуємо, загортаємо в фольгу і на ніч або кілька годин, в холодильник. Розрізаємо.

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Морква з фетою в кошику

Інгредієнти:​​

Морква – 1-2 шт

Фета – 200 г

Олія – 5 ст. л.

Оцет (винний, яблучний, бальзамічний - на ваш розсуд) – 3 ст. л.

Сіль, перець, мелений кмин, паприка – за смаком

Горішки – жменя

Рецепт приготування моркви з фетою в кошику:

Моркву нарізати тонкою довгою соломкою. Фету нарізати маленькими кубиками. У банці змішати рослинну олію, оцет, дрібку солі та перцю, трохи меленого кмину та паприки. Накрити банку кришкою та добре потрясти нею кілька секунд, щоб всі інгредієнти перемішалися. Полити отриманої заправкою моркву, додати фету та жменю улюблених горішків. Викласти в кошики. Готово!

Фаршировані шампіньйони в мікрохвильовці

Інгредієнти:​​

Печериці (невеликі) – 5 шт

Яйця перепелині – 5 шт

Базилік сушений – 0,25 ч. л.

Олія – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Зелень петрушки – 2-3 гілочки

Рецепт приготування фаршированих грибів у мікрохвильовці:

Печериці очистити, вийняти ніжки. Акуратно вийняти частину м'якоті з капелюшків. Подрібнити її та грибні ніжки. У посуді для мікрохвильової печі обсмажити на олії подрібнені гриби – 2-3 хвилини при потужності 600 Вт. Посолити, додати сушений базилік. Наповнити капелюшки грибів підготовленої грибною начинкою. У кожен грибний капелюшок вбити перепелине яйце. Акуратно, щоб жовток залишився цілим. Поставити печериці з перепелиними яйцями в мікрохвильовку – 4-5 хвилин при потужності 600 Вт. Зелень вимити та нарізати. Посипати печериці з перепелиними яйцями зеленню. Смачного!

Фаршировані помідори

Інгредієнти:​​

Помідори розміром з кулак

Рис – пів склянки

Гриби – 300-400 г

Ріпчаста цибуля – 2 шт

Рослинна олія

Сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування фаршированих помідорів:

Рис відварюємо в трохи підсоленій воді. Поки рис вариться, дрібно ріжемо гриби та цибулю. Обсмажуємо все це в невеликій кількості рослинної олії в глибокій сковороді. Поки грибочки смажаться, миємо помідори та зрізаємо з них капелюшки. Томати краще брати щільні, такі, щоб аж тугі були. Зрізаємо капелюшки, акуратно вирізаємо м'якуш в серединці. М'якуш не викидаємо, а додаємо в сковорідку до грибів. Туди ж додаємо і відварений рис і тушкуємо все разом хвилин 5 на середньому вогні. Потім начиняє помідори рисово-грибною сумішшю, накриваємо капелюшками. Складаємо в змащену олією форму і трохи скроплюємо помідори маслом зверху. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 10-15. Готово!

Багет з морською закускою

Інгредієнти:​​

Відварена квасоля або нут – 350 мл

Листя норі – 4 шт

Солоні огірки – 2 шт

В'ялені томати – 100 г

Цибуля – 1/2 шт

Стебло селери – 1/2 шт

Авокадо – 1/2 шт

Спеції, сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування с на зиму:

Квасолю або нут зблендеруйте, залишаючи трохи шматочків. Можна додати трохи відвару, якщо вийшло сухувато. Норі дрібно кришимо. Огірки дрібно ріжемо. Томати ріжемо кубиками. Рубаємо половину головки ріпчастої цибулі та половину стебла селери (можна без). Все змішуємо, заправляємо розім'ятим авокадо, солимо, перчимо, додаємо трохи розмарину, залишаємо настоятися.

Мандаринки з куркою

Інгредієнти:​​

Куряче філе – 200 г

Сир твердий – 150 г

Яйця – 3 шт

Морква велика – 2 шт

Сметана 10% – 2 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Спеції, сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування закуски з курки:

Відваріть філе, яйця і моркву. В окрему тарілку натріть моркву. Дрібно наріжте курку, вичавіть до неї часник, додайте ложку сметани та змішайте. Натріть на дрібній тертці сир та яйця, змішайте разом із ложкою сметани. На дошці сформуйте невеликі млинці, всередину вкладіть курку та заліпіть поверх сир, зробіть кульки. Огорніть морквою і прикрасіть горошинками чорного перцю або насінням.

Фаршировані яйця від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

Яйця – 4 шт

Огірок солоний – 1 шт

Шинка – 75 г

Майонез домашній (за рецептом Клопотенка) – 1 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Кріп – 3-5 гілочок

Сіль і перець – за смаком

Рецепт приготування фаршированих яєць:

Добре промийте та висушіть кріп, потім дрібно порубайте ножем. Шинку наріжте спочатку смужками, а потім дрібними кубиками. Один великий солоний огірок наріжте пластинками, а потім дрібними кубиками, приблизно, як і шинку. Яйця, попередньо зварені круто, очистьте і розріжте навпіл. Яєчні жовтки дістаньте ложечкою і покладіть в миску з шинкою, зеленню та огірком. Приготуйте домашній майонез. (У чашу розбийте 2 яйця, додайте по дрібці чорного перцю і солі, столову ложку негострої гірчиці. Потім влийте 100-150 мл соняшникової олії й добре перемішайте занурювальним блендером до однорідного стану. Чим більше соняшникової олії ви використовуєте, тим більше щільної вийде структура соусу. Додайте в чашу сік половини лимона і ще трохи перемішайте.) Потім додайте в майонез куркуму. Додайте майонез до начинки та акуратно перемішайте до рівномірної консистенції. Наповніть яєчні білки начинкою і додайте для краси при подачі зелень кропу.

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