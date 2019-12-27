10 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу

Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Спілкуємося з кондитером.

Про усі тонкощі цієї популярної, творчої професії розповів у відеоінтерв'ю каналу "Жиза" шеф-кондитер Сергій Кулькін. Як зрозуміти, що торт смачний? Скільки може заробляти кондитер? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Завів Instagram і виклав торт. Я вже кондитер?

Я починав саме з цього. А потім ти розумієш, що лайків немає і треба діяти якось інакше. Тому ти викладаєш другий торт! Потім можна ще свій голий торс, і третій торт. І тоді ти вже кондитер :) Instagram насправді дуже крута площадка для того, щоб показувати те, що ти вмієш робити найкраще.

Які тортики наймодніші?

Зараз французький глянцевий торт. Дівчата люблять рожеві. Хлопці – темні, чорні. Тому хтось працює на чоловічу публіку, а хтось на жіночу. А взагалі-то саме Франція зараз – засновник усіх модних десертів. Те, що люди бачать там, вони хочуть бачити, куштувати й в нас.

Глянцевий торт

Чим більше цукру, тим краще?

В американських десертах так. Там, якщо в десерті замало цукру, його вважають несмачним. Але зараз у нас йде мода на "фіто"-все, тому люди в основному хочуть десерт без цукру, або десерт без шоколаду, але шоколадний.

Чому торт Наполеон названий на честь злого загарбника?

Просто це – класика жанру, яка вже давно отримала таке ім'я. І йде вона, знову ж таки, від французьких колег.

Як зрозуміти, що торт смачний, не куштуючи його?

У цьому питанні люди діляться на дві категорії. Ті, хто кажуть, що все сучасне, яскраве, глянцеве їсти неможливо, бо це хімія, барвники, стабілізатори смаку. Вони вважають за краще, щоб десерт виглядав так, ніби його от-от бабуся з печі дістала. А є ті, хто навпаки кажуть, що подача страви дуже важлива і чим ефектніша подача – тим смачніший десерт. Однак, на жаль, це не показник. Тому, не куштуючи, мабуть, ніяк.

Смачний торт

А фігурки нареченого і нареченої їстівні?

Так, в основному це марципан або мастика. Тому нареченого і наречену можна сміливо їсти.

Діабетик може бути кондитером?

Так, а чому б ні. Так само, як і веган може смачно готувати м'ясо. Якщо ти знаєш технологію, якщо ти розумієш, що робиш, звісно, можна.

Як приготувати торт зі стриптизеркою всередині?

Все залежить від розміру торту. Але, мені здається, є майстри, які зможуть втілити таку ідею. Адже роблять зараз і 50-поверхові торти, які важать під 400 кг. Тут головне домовитися зі стриптизеркою.

Де вчитися на кондитера?

Франція, Іспанія, Італія. У нас в країні теж реально, але для цього потрібен талант. Якщо всередині тебе немає тієї самої жилки, ти можеш скільки завгодно ходити на навчання, відвідувати всілякі курси, коледжі, але сенсу не буде ніякого. А можна взагалі ніде не вчитися, сидіти вдома, дивитися корисний контент, і навчити прекрасно робити десерти.

Скільки може заробляти кондитер?

Від 15 000 – 18 000 гривень, до межі вашої фантазії. Можна і до 50 000 заробляти.

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