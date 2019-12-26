Найвищий гейзер встановив рекорд у 2019 році: відео

Найвищий у світі гейзер Steamboat встановив рекорд за кількістю "вибухів" у 2019 році. Він активізувався після п'ятнадцяти років відносного спокою і вибухнув рекордну кількість разів.

Гейзер розташований в американському парку Йеллоустоун. У 2019 він вибухнув рекордну кількість разів – 47. При цьому висота водяного стовпа досягає 90 метрів у висоту.

І ще: Гігантський льодовик безупинно стікає в океан: відео

Протягом попередніх 15 років гейзер перебував в стані відносного спокою. Вчені відзначають, що для гейзерів така циклічність в активності абсолютно нормальна.

Фахівці припустили, що однією з причин активізації гейзера стали сніжні зими і збільшення обсягу грунтових вод.

Дивіться також: У мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення: вражаючі кадри