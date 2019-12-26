У мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення: вражаючі кадри

Сонячне затемнення, яке назвали кільцевим, відбулося 26 грудня 2019 року. Таку назву воно отримало тому, що Місяць закрив сонячний диск рівно посередині, залишаючи по краях світлове кільце. У мережі опублікували онлайн-трансляцію незвичайного явища.

Найкращий вигляд на затемнення відкривався жителям східної Африки, півночі Австралії і Азії. Його пік припав на 7:14 ранку за київським часом.

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Відзначимо, що дивитися на "вогняне кільце" незахищеним оком не можна, інакше це може привести до сліпоти. На кільце потрібно дивитися через спеціальні окуляри або сонячні фільтри в передній частині телескопа і бінокля. За словами фахівців, це явище вважається дуже небезпечним.

Кільцевий сонячне затемнення відбувається, коли видимий діаметр Місяця менший за сонячний і блокує велику частину сонячного світла.

Наступне повне сонячне затемнення повинно відбутися майже через рік, а саме 14 грудня 2020 року.

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