Гігантський льодовик безупинно стікає в океан: відео

Льодовик Купол Вавилова, що розташований на Північній Землі в російській Арктиці, постійно витікає в океан. Вода з льодовика безперервно потрапляє в океан ще з 2013 році і це перший подібний випадок.

Вчені з Корнельського університету США виявили, що починаючи з 2013 року льодовик випливає в океан безперервним крижаним потоком. Це перший зареєстрований постійний крижаний потік.

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Вчені відзначили, що ніхто з них ніколи не бачив подібного. За їхніми підрахунками, щорічно в океан стікає близько 1,8 кілометра льодовика. Протягом п'яти останніх років льодовик втратив близько 9,5 гігатонн, а це 11% від його маси.

Фахівці відзначили, що якщо потік продовжить демонструвати подібну динаміку, то можливий навіть підйом рівня світового океану.

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