Найпоширеніші захворювання офісних працівників

Ось, на що можуть хворіть офісні працівники / selo

Робота в сучасних офісах практично не пов'язана з якими-небудь небезпеками та ризиками. Просторе світле приміщення, зручне офісне крісло, стіл, комп'ютер, кондиціонер. Все це створює атмосферу комфорту та затишку. До того ж завжди можна трішки перекусити під час роботи.

Однак, в результаті численних досліджень з'ясувалося, що всі, хто пов'язаний з роботою в офісах і тривалий час просиджують за комп'ютером, ризикують стати жертвами безлічі захворювань. І хоча негативні наслідки подібної роботи важко обійти, але знизити ймовірність появи багатьох хвороб можливо.

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До вашої уваги перелік основних "офісних хвороб", а також методи боротьби та їх профілактики.

1. Хронічна втома

Хронічна втома / xochu

Швидкий ритм життя, постійні стреси, напруга та перевтома на роботі здатні привести до синдрому хронічної втоми. Іншими словами – до синдрому менеджера. Він супроводжується зниженням захисних сил організму, що може привести до загострення багатьох хронічних захворювань. Тому такі симптоми як безсоння, головний біль, недосипання, зниження працездатності – повинні насторожити.

Що необхідно робити?

Нормалізувати режим відпочинку;

Виконувати щоденні фізичні навантаження;

Не ігнорувати прогулянки на свіжому повітрі, особливо перед сном;

Спробувати всі проблеми, пов'язані з роботою, "залишати" в офісі.

2. Біль у спині

Як правило, офісна робота пов'язана з тривалим сидінням на одному місці. За столом доводиться перебувати не менше 7-8 годин. А це часто спричиняє всілякі захворювання. Зокрема, виникають проблеми зі спиною та суглобами. Особливо якщо робоче місце неправильно облаштовано.

Що необхідно робити?

Періодично відволікатися на невеликі перерви;

Протягом дня робити легку зарядку;

Організувати робоче місце так, щоб зберегти правильну поставу;

Тримати голову прямо, без нахилу.

3. Погіршення зору

Погіршення зору / BaltNews

Саме робота за монітором здатна негативно впливати на зір. Працюючи за комп'ютером, людина, як правило, напружує зір і рідше моргає. Може виникати синдром сухого ока. Це проявляється сухістю та різзю в очах.

Що необхідно робити?

У першу чергу необхідно звернути увагу на своє робоче місце. Стіл повинен бути розташований так, щоб вікно не виявилося перед тобою. Центр екрану повинен розташовуватися на рівні очей або трохи нижче. Екран монітора повинен бути віддалений від очей мінімум на 50-60 см. Освітлення повинне бути не дуже яскравим. Ідеальний варіант – приглушене розсіяне світло.

Так само не рекомендується направляти повітря кондиціонера в обличчя.

Кожні 15-20 хвилин необхідно відволікатися від монітора, дивитися на предмети, що знаходяться далеко. При цьому необхідно енергійно та часто моргати, змочуючи слизову очей.

Дуже добре, хоча б один раз на день робити гімнастику для очей. А якщо слизова очей все-таки пересихає, то необхідно звернутися до лікаря. Спеціаліст порадить спеціальні краплі, що імітують сльозу.

4. Синдром зап'ястного каналу

Карпальний тунельний синдром (англ. carpal tunnel syndrome, CТS) виникає у тих людей, які постійно друкують на клавіатурі і користуються мишкою. Це неврологічне захворювання, яке з'являється через здавлювання серединного нерва між кістками поперечної кистьової зв'язки і сухожиллями м'язів зап'ястя. Захворювання проявляється тривалим болем і онімінням пальців кисті. Згодом біль і оніміння може переходити по всій руці в плече.

Що необхідно робити?

Комп'ютер необхідно розміщувати так, щоб зручно і комфортно було користуватися мишкою і клавіатурою.

Періодично струшувати кисті рук.

Стискати і розтискати пальці в кулаки не менше 10-12 разів поспіль.

Робити перерви в роботі за комп'ютером.

5. Хвороби через неправильне харчування

Захворювання через неправильне харчування / MPort

Сучасний спосіб життя тягне за собою нерегулярне і неправильне харчування. Фаст-фуди, напівфабрикати, калорійна і солодка випічка – вживання подібної їжі може закінчитися гастритом і іншими хворобами шлунково-кишкового тракту.

Що треба робити?

Змінити режим і раціон харчування – намагатися не харчуватися фастфудом, уникати смаженої та жирної їжі. Вживати якомога більше свіжих овочів, фруктів і зелені.

Випивати в день 1,5-2 літра чистої води.

Замість шкідливих офісних перекусів у вигляді шоколадок і печивка вживати більше овочів, фруктів, ягід і горіхів.

6. Бактеріальні захворювання

Фахівці мікробіології заявляють, що на клавіатурі комп'ютера накопичується величезна кількість різноманітних бактерій. Якщо її регулярно не чистити, то на клавіатурі збирається в 6 разів більше небезпечних мікроорганізмів, ніж у ванній і туалеті. Це може бути і кишкова паличка, і коліформні бактерії, які викликають сильні кишкові отруєння. У зоні ризику знаходяться також офісні меблі, дверні ручки, телефони і всіляка побутова техніка.

Що необхідно робити?

Регулярно робити прибирання офісу з обробкою антисептиком всіх поверхонь.

Тримати в чистоті своє робоче місце.

Частіше мити руки, особливо перед тим як піти на обід.

7. Алергічні захворювання

Через велику кількість пилу в офісах людям, які страждають на алергічні захворювання, дуже важко працювати. До того ж будь-яка офісна техніка (кондиціонери, принтери, сканери) виділяють токсичні шкідливі речовини. Якщо в принтері вчасно не замінити фільтр, то виділяється озон, який потенційно небезпечний для здоров'я. А якщо регулярно не чистити кондиціонери, то вони можуть викликати алергічні захворювання і легеневі хвороби.

Що робити?

Як можна частіше провітрювати приміщення. Кондиціонери не здатні замінити свіже повітря.

Необхідно частіше міняти фільтри в офісній техніці. І нехай цією справою займаються фахівці – особливо це стосується заміни фільтра в кондиціонері.

Регулярно проводити вологе прибирання приміщення.

8. Інфекційні вірусні захворювання

Інфекційні захворювання / 112

Відомо, що офіси з великою кількістю співробітників є розсадником всіляких інфекцій. Зрозуміло, що під час епідемії грипу та ГРВІ найчастіше страждають офісні працівники. Виникає велика ймовірність того, що хворі співробітники можуть заразити інших своїх колег. Кількість простудних захворювань зростає також через перепад температури між офісом і вулицею.

Що робити?

Під час епідемії намагатися уникати вітання через рукостискання і поцілунки. Саме таким шляхом можна заразитися в першу чергу.

Наприклад, в південно-східній Азії (батьківщина вірусів грипу) під час епідемії не тільки всі ходять в масках, але і скасовують "літучки" та наради. Фахівці-вірусологи наполегливо рекомендують ввести цей захід повсюдно.

У період епідемії необхідно побільше їсти овочів і фруктів. Пити вітамін С в органічній формі. Обов'язково регулярно провітрювати офісне приміщення.

На жаль, в наш час багато професій пов'язані з офісною або сидячою роботою за комп'ютером. І навряд чи найближчим часом можна буде щось змінити. Тому постарайся дотримуватися цих порад і вести здоровий і активний спосіб життя. Тоді у перерахованих вище захворювань не буде ніяких шансів зазіхнути на твоє здоров'я.

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