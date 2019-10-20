Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лана Роудс – 23-річна гаряча красуня, яка стала найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.

Днями пройшла щорічна церемонія нагородження премією Pornhub Awards 2019, яка відбулася у театрі Орфей на Бродвеї у Лос-Анджелесі. За версією порнопремії найпопулярнішою актрисою фільмів для дорослих визнали 23-річну американку Лану Роудс. Тож сьогодні ми тебе познайомимо ближче з гарячою красунею.

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Дата народження: 6 вересня 1996 року (23 роки);

Рідне місто: Чикаго;

Ріст: 160 см;

Вага: 52 кг.

Дівчинка Амара Мейпл, яку через деякий час світ взнає, як яскраву розкуту красуню Лану Роудс, народилася в легендарному місті Чикаго, штат Іллінойс у родині фермера. З дитинства цікавилася футболом та 8 років займалася спортивною гімнастикою, була черлідеркою.

Псевдонім Лана взяла від одного з персонажів другого сезону серіалу "Американська історія жахів".

На початку 2016 року 19-річна красуня уперше знялася для сайту FTV Girls. Це був її дебют у порноіндустрії. А вже наприкінці літа американський журнал Penthouse назвав її "Кицьою місяця" та запросив на фотосесію. Лана також знялася для сайту Playboy Plus. За рік, у жовтні 2017 року Роудс з'явилася на обкладинці журналу Hustler. А в січні 2018 року журнал Fortune включив Лану до списку "Брудна дюжина: Найпопулярніші порнозірки".

Станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах. Здобула величезну популярність у порноіндустрії та отримала чимало нагород і премій.

Але ж крім відвертих відео, у Лани є безліч інтимних знімків, якими вона не забуває ділитися зі своєї 5,5-мільйонною армією шанувальників Instagram. Ми переглянули сторінку гарячої красуні у соцмережі і обрали найпікантніші кадри, які зведуть тебе з розуму. Насолоджуйся:

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