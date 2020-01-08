Без бюстгальтера і з наклейками на сосках: Періс Хілтон вийшла у світ в "голому" платті

Американська світська діва Періс Хілтон на вечірці кінопремії Золотий глобус з'явилася в наряді, який шокував публіку. Зірка красувалася на публіці в "голому" платті. Ефектним знімком відвертого вбрання Хілтон поділилася в Instagram.

38-річна світська левиця Періс Хілтон прийшла на захід в Беверлі-Хіллз в прозорому вбранні. При цьому зірка проігнорувала бюстгальтер, а соски прикрила спеціальними наклейками.

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Публіка, яка була присутня на вечірці, зазначила, що плаття Хілтон було найвідвертішим. Сама Періс відчувала себе як риба у воді, радісно позуючи численним фотографам.

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