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Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
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Нові серіали виходять так часто, що важко виділити щось справді круте? Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли влітку 2019 року!
Добрі передвісники (16+)
Оригінальна назва: Good Omens
Жанр: комедія, фентезі
Країна: США
Режисер: Дуглас Маккіннон
У головних ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Міранда Річардсон, Джек Уайтхолл, Адріа Архона, Ніна Сосанья, Нед Деннехі
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 6
Ангел Азірафаель та демон Кроулі об'єднуються, щоб не дати Землі загинути. Чимало століть представники пекла та раю мешкають серед людей і вже звикли до свого життя, тому не у захваті від ідеї зі Страшним Судом та Апокаліпсисом, які мають початися через дитя Сатани.
Добрі передвісники, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Надто старий, щоб померти молодим (16+)
Оригінальна назва: Too Old To Die Young
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Ніколас Віндінг Рефн
У головних ролях: Майлз Теллер, Карлотта Монтанарі, Вільям Болдуін, Нелл Тайгер Фрі, Джон Хоукс
Тривалість: 90 хв.
Кількість серій: 10
Детектив поліції Лос-Анджелеса Мартін справно виконував свою роботу, аж поки не був змушений пристрелити одну жінку. Через неї чоловік потрапляє у світ гангстерів. Ані російська мафія, ані Якудза, ані мексиканці не збираються пробачати копу.
Надто старий, щоб померти молодим, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хлопці
Оригінальна назва: The Boys
Жанр: фантастика, бойовик, драма
Країна: США
Режисер: Деніел Еттіес
У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 8
Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це особливий спецпідрозділ ЦРУ, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.
Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пенніворт
Оригінальна назва: Pennyworth
Жанр: фентезі, бойовик, пригоди, драма
Країна: США
Режисер: Чіна Му-ен
У головних ролях: Джек Беннон, Бен Елдрідж, Палома Фейт, Фредді Картер, Алекс Міллс
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 10
Приквел до серіалу Готем розповість про Англію 1960-х років, коли 20-річний Альфред Пенніворт, екссолдат, вирішує створити приватну охоронну компанію. На шляху до своїх цілей хлопець знаходить кохання, а також знайомиться з молодим мільйонером Томасом Вейном (татусь Брюса Вейна).
Пенніворт, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чотири весілля та одні похорони (16+)
Оригінальна назва: Four Weddings And A Funeral
Жанр: драма, комедія
Країна: США
Режисер: Трістрам Шапіро
У головних ролях: Наталі Еммануель, Брендон Сміт, Ребекка Ріттенхаус, Джон Рейнольдс, Зох Бойл, Дженні Жак
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 12
Романтична комедія ще 1994 року отримала свій перезапуск у вигляді серіалу. За сюжетом, четверо друзів зі США вперше за багато років разом збираються на ефектному весіллі у Лондоні. Однак хто б міг подумати, що прямо біля вінця трапиться що таке, що кардинально змінить їхнє життя. Новий рік принесе їм одні похорони та чотири весілля.
Чотири весілля та одні похорони, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чому жінки вбивають (16+)
Оригінальна назва: Why Women Kill
Жанр: кримінал, драма, комедія
Країна: США
Режисер: Девід Гроссман, Люсі Лью
У головних ролях: Люсі Лью, Дженніфер Гудвін, Кірбі Хавелл-Баптісте, Седі Кальвано, Джек Девенпорт
Тривалість: 50 хв.
Кількість серій: 10
Сюжет незвичайної чорної комедії показує життя трьох жінок із різних десятиліть: звичайна домогосподарка з 1960-х, знаменитість із 1980-х та адвокат із сьогодення. Їхні будні настільки відрізняються, що важко повірити, що у них може бути щось спільне. Однак всіх їх пов'язує одне: зрада коханого. І кожна з головних героїнь діятиме по-своєму.
Чому жінки вбивають, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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