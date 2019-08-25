El Camino: вийшов перший тизер фільму за серіалом Пуститися берега

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував на YouTube перший тизер повнометражного фільму, знятого за культовим серіалом "Пуститися берега" (Breaking Bad).

Картина розповість про долю одного з головних героїв серіалу Джессі Пінкмана (його роль виконує актор Аарон Пол) після фіналу телешоу. Фільм називається "El Camino", він вийде на Netflix 11 листопада 2019 року.

І ще: Мандалорець: серіал з рекордним бюджетом готується до виходу цієї осені

Пуститися берега – популярна американська телевізійна драма, яка виходила у 2008-2013 роках. Сюжет серіалу розповідає про життя вчителя хімії Волтера Вайта, у якого діагностували неоперабельний рак легенів. Щоб забезпечити свою сім'ю, він разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом починає виробляти і продавати метамфетамін.

Дивіться також: Секс-бомба: трейлер фільму про домагання у Fox News