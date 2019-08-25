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El Camino: вийшов перший тизер фільму за серіалом Пуститися берега

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El Camino: трейлер фільму - фото 1
El Camino: трейлер фільму / theverge

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував на YouTube перший тизер повнометражного фільму, знятого за культовим серіалом "Пуститися берега" (Breaking Bad).

Картина розповість про долю одного з головних героїв серіалу Джессі Пінкмана (його роль виконує актор Аарон Пол) після фіналу телешоу. Фільм називається "El Camino", він вийде на Netflix 11 листопада 2019 року.

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Пуститися берега – популярна американська телевізійна драма, яка виходила у 2008-2013 роках. Сюжет серіалу розповідає про життя вчителя хімії Волтера Вайта, у якого діагностували неоперабельний рак легенів. Щоб забезпечити свою сім'ю, він разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом починає виробляти і продавати метамфетамін.

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Джерело: youtube
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