Найкращі та найгірші секс-пози для партнерів з різними типами фігур

Секс може перетворитися на ту ще атракцію, якщо не враховувати свої параметри. Сексолог дала кілька порад тим парам, у яких партнери мають різні типи фігур. Наприклад, тендітній дівчині та дужому партнерові ідеально підійде поза вершниці, а от від сексу на боці слід відмовитися. Читайте інші поради!

Експертка наголосила на тому, що потрібно зважати не лише на вподобання у сексі, а й тип фігури. Він, власне, є причиною того, що деякі пози геть зовсім не підходять для вас. Розповідаємо про найкращі та найгірші пози.

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Мініатюрна дівчина і дуже високий або дужий чоловік

Невідповідна поза: "на боці" і "чоловік позаду". Найменш зручними, на думку експертки, є такі пози, якщо різниця у зрості надто велика. До прикладу, з невисокою партнеркою вам доведеться добряче попітніти, аби отримати максимум задоволення для обох.

Ідеальна поза: "вершниця" і "стоячи". У парі великий чоловік і маленька жінка найчастіше практикують позиції "жінка зверху", підкреслює експертка. Також можна імпровізувати з перепадами висоти, наприклад, секс на столі. Сядьте на будь-яку поверхню – крісло або край ліжка. Дівчина сідає зверху і має у своєму розпорядженні зігнуті в колінах ноги з боків від вас. Триматися в цьому випадку їй потрібно за ваші руки або плечі – так більша частина її ваги ляже на ваші стегна, а не на її коліна, що урізноманітнює звичну позу цілою палітрою нових приємних відчуттів.

Партнерка зверху виглядатиме виграшно

Крім того, ви ті щасливчики, які без праці можуть вдаватися до плотських утіх в позі "стоячи". З тендітною партнеркою ви втомитеся значно повільніше, а дівчина почуватиметься у ваших руках пір'їнкою.

Висока дівчина і низький чоловік

Невідповідна поза: "чоловік позаду". Якщо дівчина без зусиль ласкаво погладила вас по голові, коли ви, вставши на стілець, подавали їй пальто, ця поза не для вас. І на це є поважні причини: наприклад, неможливість стимулювати точку G.

Ідеальна поза: всі горизонтальні пози. У горизонтальному положенні будь-яка різниця в зрості буде непомітна, – пояснює фахівець. При цьому не має значення, хто буде зверху. Зрозуміло, мова не тільки про місіонерську позицію, а й про "вершницю", "вершницю задом наперед" і, звичайно, про позу "на боці". Ні в чому собі не відмовляйте! Але з горизонтального положення краще не виходьте.

Дівчина з пишними формами і худий чоловік

Невідповідна поза: "вершниця". Той рідкісний випадок, коли слова "погана ідея" і "вершниця" стоять в одному реченні. Парам з великою різницею у вазі не підійдуть позиції, при яких пишніший партнер розташовується зверху.

Ідеальна поза: "чоловік зверху", "на боці" або "чоловік позаду". Відмінний варіант для пози "на боці" з пишною красунею – так звана "поза ембріона". Партнерка лягає на бік і притягує до грудей одну, а в ідеалі – обидві ноги. Для зручності під стегна можна покласти подушку.

Для глибокого проникнення підійде вічна класика – місіонерська поза. Покладіть ноги дівчини собі на плечі, а під її стегна знову доречно буде підкласти подушку.

Чоловік може розташуватися зверху

Повний партнер і повна партнерка

Невідповідна поза: місіонерська поза, поза "стоячи" і на столі. Пози, при яких партнери лежать один на одному, не підійдуть вам, якщо ви – пара з пишними формами. Мабуть, зайве говорити, що поза "стоячи", коли партнерка спирається спиною об стіну, обіймаючи партнера ногами, – вам не потрібна. Як і акробатичні вправи на кухонному столі.

Ідеальна поза: всі пози, де партнери розташовані перпендикулярно один до одного. Тут уже ніхто не має права вас обмежувати, одна тільки поза "вершниця" дає хороший простір для фантазії. Також вам сподобається поза "лежачи на боці" – вона дозволяє протриматися довго, не надто при цьому втомлюючись.

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