Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом

Перебування удвох в оселі 24/7 може негативно вплинути на інтимні стосунки. Ви, мабуть, уже й кохалися у душі, на кухні, на підлозі. Але поб'ємось об заклад, що ви не займалися сексом перед дзеркалом. Ловіть вагомі причини зробити це!

Дзеркало – ідеальна заміна іграшок з секс-шопу. Причому, не обов'язково, щоб воно було у повний зріст (хоча, було б ідеально).

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Чому секс перед дзеркалом – це круто?

Фізичне та візуальне задоволення. Ніжні дотики та стимуляція інтимних зон у комбінації із зоровим контактом може принести ваш шалене задоволення. Всі ці рухи тіл, пікантні ракурси – все це додасть збудження.

Погляд зі сторони. Якщо ви завжди відчували бажання підглянути за сексом, зробіть це у власній спальні – відображення може створити незвичний ефект відстороненості. Це немов домашнє відео з собою у головній ролі, але тут ніхто нічим не ризикує – розіслати такий ролик не вийде.

Ефект сексу в публічному місці, але в безпечній обстановці. Шокувати громадськість необов'язково – жадібні погляди один одного в відображенні замінять вам обстановку публічного місця.

Шанс стати ще ближчими. Ви можете спостерігати тіла один одного, задоволення на обличчях і ті частини тіла, що зазвичай ховаються у тіні. Крім того, це непоганий спосіб дізнатися про своє тіло краще і побороти комплекси.

Погляньте на себе зі сторони

Як підготуватися до сексу перед дзеркалом?

Для початку варто підготувати дзеркало – краще велике, на ніжках (так простіше міняти обстановку і позу, змінювати кут огляду). А ось дзеркальна шафа може викликати дискомфорт, особливо якщо вона стоїть у спальні – одноманітність набридне, та ще й відображення може нервувати.

Скло потрібно обов'язково протерти, щоб ніщо не відволікало від пристрасті. Ну, і звичайно, запитати згоди партнерки на такі розваги. Хоча навряд чи вона буде проти.

Підготуйтесь ґрунтовно

Які пози вибрати для сексу перед дзеркалом?

Відображення здатне внести нотку різноманітності у будь-яку позу – навіть в місіонерську. Доггі-стайл можна вдосконалити, поклавши дзеркало під партнеркою, коли вона стає на карачки, а у ванній краще займатися стоячи – настінне дзеркало в допомогу.

Але триматися за дзеркало не варто – воно досить слизьке, і може злетіти з кріплення від вашої пристрасті. Коротше, можна робити все, що заманеться, але з урахуванням техніки безпеки ;)

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