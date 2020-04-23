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ТОП-3 секс-пози, які урізноманітнять інтимне життя найдосвідченіших пар
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Навіть найбільш гармонійні стосунки можуть втратити запал, якщо ваше сексуальне життя перестає приносити колишнє задоволення й яскраві емоції. Можливо, причина в конформізмі – ви звикли до класичних поз, і не намагаєтеся експериментувати.
Ми пропонуємо вам спробувати урізноманітнити ваші інтимні вечори за допомогою цих крутих поз.
До теми: Варто спробувати: вагомі причини зайнятися сексом перед дзеркалом
"Амур"
Зручна позиція, яка дозволяє чоловікові побачити тіло партнерки у процесі, а вона, своєю чергою, отримає доступ до його обличчя і шиї, тим самим контакт буде ще тіснішим. Чоловік сідає на ліжку або підлозі, опирається ліктями на спинку ліжка, витягує ноги, дещо згинаючи, а партнерка у цей час сідає зверху на його дещо розведені ноги.
Місіонерська поза (зі стисненими стегнами)
Поза допомагає зробити ваш контакт ще тіснішим. Дайте чоловікові увійти у вас, коли він перебуває зверху, поки ви лежите, після цього зведіть ноги разом. Щоб чоловік при цьому випадково вас не придавив, попросіть його спертися на лікті і бути трохи акуратнішим. Однак у цій позі варто враховувати, що якщо ваш чоловік володар скромних розмірів, ви не отримаєте яскравих емоцій, оскільки він не зможе увійти на достатню глибину через ваші зведені стегна.
"Праска"
Ця поза стане прекрасним завершенням масажу, крім того, чоловік зможе приділити особливу увагу вашим сідницям, спині і шиї. Вам необхідно лягти на живіт, витягнувши ноги, чоловік при цьому лягає зверху, так само витягаючись. Поза гарантує глибоке проникнення, так що попросіть партнера бути акуратнішим, якщо він володіє значними перевагами.
Бонусна позиція для гарячої ночі:
Лотос
Відмінний варіант для занять сексом на дивані або широкому кріслі. Як і в першому варіанті, вашому чоловікові відкриється прекрасний вид. Партнер сідає на диван, а ви сідайте зверху, розводячи ноги і дещо відхиляючись назад. Чоловік при цьому утримує вас за стегна. Крім того, поза добре підходить для занять сексом у джакузі або басейні, але в цьому випадку не забувайте про лубрикант.
І не забувайте, що підтримувати ідеальний настрій під час занять коханням допоможуть хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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