Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro

Нещодавно Apple представила свої безпровідні навушники нового покоління – AirPods Pro. Гаджети вийшли суперечливими, що стало причиною активного обговорення в мережі. В Україні продажі Pro-версії стартують 20 листопада за ціною 7 999 гривень. Читайте, що можна купити замість "яблучних" навушників.

Презентації Apple AirPods Pro не було. Компанія просто опублікувала на своєму сайті інформацію про новинку. Зауважимо, що такий "крок" вона робить не вперше.

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Чим особливі Apple AirPods Pro?

Компанія Apple нарешті прислухалася до користувачів своїх гаджетів, випустивши вакуумну версію популярних безпровідних навушників. Цей крок був надзвичайно важливим, адже звичайні AirPods було просто неможливо слухати у людних і гамірних місцях. Утім, Pro-версія має одну фішку, яка суттєво відрізняє їх від рішень конкурентів – активне шумозаглушення, яке дозволяє за потреби "вмикати" звук ззовні, аби чути все, що відбувається навколо вас.

Apple AirPods Pro вражають своєю ціною

Технічні характеристики Apple AirPods Pro:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: є

підключення: Bluetooth

захист від води: IPX4

час роботи: 4,5 години (до 24 годин з зарядкою у кейсі)

вага: 5,4 г (навушники) та 45,6 г (кейс)

ціна: 7 999 гривень

І хоч якими класними не були б ці навушники, не всі власники iPhone можуть дозволити собі таку покупку. Особливо це актуально для тих, хто користується старенькими гаджетами: iPhone 7/8/SE. Воно й не дивно, адже за новинку доведеться викласти понад половину вартості (якщо не всі 80%) свого смартфона.

Хочете залишатися у тренді, не розплутувати дроти, але не викладати всі гроші світу? Зверніть увагу на наш рейтинг навушників, які можуть замінити (частково або повністю) новенькі Apple AirPods Pro.

Які навушники можна купити замість AirPods Pro

Наш рейтинг складатися лише з аксесуарів відомих брендів, аби не змушувати вас витрачати час на всілякі no-нейми. Почнімо з найдешевших.

Redmi AirDots

Компактні та максимально бюджетні навушники, які ідеально підійдуть для тих, хто не впевнений, що йому необхідні безпровідні навушники, але є бажання спробувати ними користуватися. За не всі гроші світу користувачі отримують порівняно непогану автономність та звучання. Засмутити у Redmi AirDots може той факт, що іноді лівий (не головний) навушник "відвалюється" на секунду. Це не критично, враховуючи їх вартість, але про цей факт неможливо не сказати.

Redmi AirDots – бюджетні середнячки

Технічні характеристики Redmi AirDots:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: нема

підключення: Bluetooth

захист від води: нема

час роботи: до 4 годин (до 12 годин з кейсом)

ціна: 999 гривень

Meizu POP2 True Wireless

Фанати компанії Meizu знають, що смартфони китайців можуть похизуватися відмінним звучанням. Воно й не дивно, що при створенні своїх навушників бренд неабияк заморочився, аби за людські гроші користувачі змогли насолоджуватися улюбленими треками всюди, куди їх тільки не занесе життя.

Meizu POP2 True Wireless потішать своїм звучанням

Технічні характеристики Meizu POP2 True Wireless:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: нема

підключення: Bluetooth

захист від води: IPX5

час роботи: до 3 годин

ціна: 1 799 гривень

Xiaomi Mi Air True Wireless Earphones

Ні для кого не є таємницею той факт, що компанія Xiaomi просто обожнює цупити дизайн та фішки інших брендів. Саме після випуску AirPods від Apple китайці замислилися над створенням своєї версії найпопулярніших навушників у світі. Ними стали Mi Air True Wireless Earphones. Не ідеальні, але за свої гроші вони обіцяють хороший звук, активне шумозаглушення та непоганий дизайн.

Xiaomi Mi Air True Wireless Earphones трохи косить під Apple

Технічні характеристики Xiaomi Mi Air True Wireless Earphones:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: нема

підключення: Bluetooth

захист від води: IPX4

час роботи: до 3 годин (до 10 годин з кейсом)

ціна: 1 999 гривень

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Huawei FreeBuds Lite

На успіх навушників Apple також зазіхнула компанія Huawei, яка випустила FreeBuds Lite. Аксесуари можуть похизуватися непоганою автономною роботою, звуком і фішками від Apple. Власне, в них використовуються інфрачервоні сенсори й акселерометр, які дозволяють відчути себе власником "яблучних" аксесуарів. Навушники паузують відтворення музики, якщо витягнути один із них з вуха. Постукування дозволяють керувати відтворенням своєї музичної бібліотеки. І за це все не потрібно викладати дві мінімальні зарплати!

Huawei FreeBuds Lite сподобаються власникам iPhone

Технічні характеристики Huawei FreeBuds Lite:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: нема

підключення: Bluetooth

захист від води: IPX4

час роботи: до 3 годин (до 10 годин з кейсом)

ціна: 2 799 гривень

Samsung Galaxy Buds

Ще одні навушники, про які ми просто не могли не згадати у нашому рейтингу. Компанія Samsung провела роботу над помилками та випустила логічне продовження Gear Icon X. Цього разу навушники стали автономнішими, а також не втратили одну з особливостей – зручність використання під час занять спортом. Залишилося лише одне спірне питання – якість звучання, яка, на жаль, не вражає. Втім, що ви хотіли за ці гроші? Не забувайте, що AirPods Pro за 7 999 гривень теж складно назвати ідеальним аксесуаром для меломанів.

Samsung Galaxy Buds підійдуть для тих, хто займається спортом

Технічні характеристики Samsung Galaxy Buds:

вид: вакуумні

гарнітура: є

активне шумозаглушення: нема

підключення: Bluetooth

захист від води: IPX2

час роботи: до 6 годин (до 20 годин з кейсом)

ціна: 3 999 гривень

Звичайно ж, жодні з вищеперелічених навушників не зможуть цілком і повністю замінити вам AirPods Pro по своєму функціоналу. Втім, якщо вам потрібна хороша безпровідна гарнітура для прослуховування музики та нерегулярних телефонних дзвінків – зверніть увагу одну з цих моделей. А також не забувайте про те, що остаточне рішення завжди залишається за вами. Бережіть себе та свої кровні, а також слухайте справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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