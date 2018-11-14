Найбільш поширені міфи про паски безпеки: просте відео

У ці популярні міфи про паски безпеки досі вірять чимало українських водіїв. Перевір себе!

Очільниця МОЗ Уляна Супрун нагадала водіям про те, чому важливо завжди пристібатись за кермом. На своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр поділилась важливим відео про міфи щодо пасків безпеки у рамках Тижня безпеки дорожнього руху.

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"Прості речі рятують життя. Наприклад, звичка завжди(!) пристібатися пасками безпеки в автомобілі. Навіть якщо ви плануєте поїхати в магазин за рогом, чи дуже довіряєте водієві – пристібатися критично важливо. Ефективність ременів безпеки доведена науково. За даними ВООЗ, вони зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні – на 25-75%. А поширений міф про те, що вистрибнувши з машини можна врятуватися – спростований науковцями та безліччю трагічних аварій", – наголошує Супрун.

Варто розуміти, що баски безпеки є найдієвішим способом захисту не лише водіїв, а й пасажирів.

Найбільш поширені міфи про паски безпеки

Найбільш поширені міфи про паски безпеки:

Міф 1 : Водій нехтує пасками безпеки, опираючись на власний досвід.

: Водій нехтує пасками безпеки, опираючись на власний досвід. Однак що може вберегти від помилки іншого водія, підступної погоди чи раптово пробитої шини?

Міф 2 : Пристібатись у місті необов'язково через незначну швидкість на дорогах. Навіть зіткнення на швидкості 50 км/год можна прирівняти до падіння з 4-го поверху, а на швидкості 90 км/год – з 11-го.

: Пристібатись у місті необов'язково через незначну швидкість на дорогах. Навіть зіткнення на швидкості 50 км/год можна прирівняти до падіння з 4-го поверху, а на швидкості 90 км/год – з 11-го. Міф 3: Якщо є подушка безпеки, то ременем можна не користуватись. Насправді при розкритті подушка безпеки рухається зі швидкістю 300 км/год, тому без фіксації тіла можна отримати травми.

Якщо є подушка безпеки, то ременем можна не користуватись. Насправді при розкритті подушка безпеки рухається зі швидкістю 300 км/год, тому без фіксації тіла можна отримати травми. Міф 4: При аварії краще бути викинутим з авто. Статистика доводить зовсім інше: у 75% випадків викинуті водій або пасажир помирають.

При аварії краще бути викинутим з авто. Статистика доводить зовсім інше: у 75% випадків викинуті водій або пасажир помирають. Міф 5: На задньому сидінні пристібатись не обов'язково. Насправді ймовірність травм майже однакова для всіх пасажирів. А при лобовому зіткненні є велика ймовірність травмувати людей попереду.

Доступно і зрозуміло у відео Кампанії "За безпечні дороги":

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