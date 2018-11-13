ТОП-5 найкорисніших додатків для водіїв, які спростять ваше життя

У наш час тим, хто багато часу проводить за кермом, не обійтися без корисних автомобільних додатків. Водієві не потрібно пам'ятати, де можна помити і заправити машину, що робити у разі конфлікту на дорозі і як не нарватися на штраф. Вся інформація є у програмах для автомобілістів.

Розповідаємо, які існують популярні і корисні додатки, що зроблять поїздку зручною, комфортною і зможуть виручити водія у будь-якій ситуації на дорозі.

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ПДР України

У додатку зібрано багато корисної інформації для водіїв: свіжа версія Правил дорожнього руху України, перелік санкцій за їхнє порушення зі змінами 2018 року, інструкції та реквізити для оплати штрафів для всіх регіонів України з зразком квитанції.

Також користувачеві пропонується опис до всіх дорожніх знаків, табличок і дорожньої розмітки.

ПДР України

DriverNotes

Додаток допомагає водієві вести облік витрати палива і інших витрат на автомобіль: детальна статистика виводиться у вигляді графіків і діаграм. Функція нагадувань дозволяє не забути про заміну масла, гальмівних колодок, ременів, ремонт авто і т.д. “Позбавтеся від купи чеків, стосів папірців або файлів, в яких записуєте, коли і що міняли, скільки заправляли, де паркувалися або коли страхувалися. Все це можна зберігати в онлайн-сервісі DriverNotes”, – підкреслює автор проекту.

Для жителів України також доступний функціонал, який відстежує знижки та акції на паливо, ремонт і техобслуговування, автозапчастини та страховку.

DriverNotes

RealDash

Використовуючи додаток RealDash, можна перетворити смартфон або планшет в панель керування автомобілем. До транспортного засобу гаджет, в якому встановлено програму, підключається через USB, Wi-Fi або Bluetooth. Шляхом інтеграції з “мізками” авто або вбудованими GPS датчиками, RealDash визначає місце свого перебування, повідомляє про обмеження швидкісного режиму, реєструє і контролює стан авто і не тільки.

Driva

Додаток Driva легко замінить відеореєстратор, буде вести відеозапис того, що відбувається на дорозі і допомагати в управлінні машиною. Механізм запису фіксує останні 30 секунд руху, тому якщо вас хтось підрізав або спровокував ДТП, у вас будуть докази вини порушника.

Driva

Find My Car

Можна забути про питання: "Де я залишив свою машину?". З додатком Find My Car ви завжди знайдете своє авто на тому місці, де його залишили. Цей сервіс дуже стане в нагоді забудькуватим людям, які не особливо орієнтуються у просторі. Хоча, навіть при хорошій пам'яті, легко заблукати на забитих парковках торгових центрів. Працює Find My Car вкрай просто: припаркувавши машину, ви відзначаєте її місце розташування. Після виконання цієї нехитрої процедури, можете бути впевнені, що смартфон допоможе відшукати своє авто, де б ви його не залишили.

Find My Car

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