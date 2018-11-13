10 підручних засобів, які замінять дорогу автохімію

Догляд машини – необхідне, хоч і дороге "задоволення". На щастя, практично будь-яку автокосметику можна замінити побутовими засобами, які коштують значно дешевше і при цьому далеко не такі шкідливі.

До вашої уваги 10 аналогів найпопулярнішої автохімії.

1. Парафін

Що замінює: антидощ

Парафін як антидощ

Який ефект: вода і бруд стікають струмками, не затримуючись на склі. Полегшується робота щіток склоочисника.

Як використовувати. Візьміть звичайну свічку, настружіть її якомога дрібніше ножем або натріть на тертці. Отриману стружку змішайте з бензином для запальничок, вайт-спіритом або будь-яким іншим розчинником у співвідношенні 1:20 (на одну частину парафіну береться 20 частин рідини). Збовтайте до повного розчинення.

Нанесіть цю субстанцію на чисте лобове скло за допомогою ватних дисків або чистої ганчірки, щоб вийшов тонкий шар на всій поверхні. Залиште на 5-10 хвилин, а потім гарненько розітріть утворену матову плівку паперовими рушниками до повної прозорості. Таким же чином можна обробити бічні дзеркала.

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2. Засіб для миття вікон

Що замінює: очищувач скла від мошки

Засіб очищує від мошки

Який ефект: мошки легко змиваються зі скла та бампера.

Як використовувати. Досить нанести засіб на забруднену поверхню і протерти насухо за допомогою серветки з мікрофібри або паперових рушників.

3. Піна для гоління

Що замінює: антизапрівач

Піна як антизапрівач

Який ефект: скло перестане пітніти, а при підвищеній вологості на ньому не утворюватиметься конденсат.

Як використовувати. Нанесіть на внутрішню поверхню очищеного скла трохи піни або гелю для гоління і залиште на 5-10 хвилин до повного висихання. Як і у випадку з антидощем, залишиться просто розтерти шар за допомогою паперових рушників або сухої ганчірки, поки скло не стане повністю прозорим. Такого захисту вистачає приблизно на кілька місяців, потім процедуру можна повторити.

4. Зубна паста

Що замінює: поліроль для оптики

Зубна паста для фар

Який ефект: подряпані фари знову стають прозорими, поліпшується світловий потік.

Як використовувати. Нанесіть на фари зубну пасту і протягом 10-15 хвилин ретельно розтирайте поверхню вовняною ганчіркою або старою зубною щіткою. У процесі пасту потрібно трохи змочувати, а після закінчення гарненько змити чистою водою і витерти фари насухо.

5. Губка для взуття

Що замінює: реставратор пластику

Губка для пластику

Який ефект: маскування подряпин, надання поверхням більш охайного вигляду.

Як використовувати: візьміть безбарвну губку для взуття і обробіть нею панель приладів, двері та інші пластикові поверхні. Потім візьміть суху серветку з мікрофібри і добре протріть все, щоб прибрати зайвий силіконовий блиск.

5. Плямовивідник для білизни

Що замінює: засіб для хімчистки салону

Плямовивідник очищує салон

Який ефект: видалення старих плям і забруднень, чистка оббивки.

Як використовувати. Приберіть увесь сухий пил і бруд за допомогою пилососа. Змочіть нову щітку для взуття в рідину та енергійно натріть оббивку, приділяючи увагу сильним забрудненням. Потім, промиваючи щітку в чистій воді, продовжуйте терти, щоб прибрати бруд.

Далі насухо протріть все чистою ганчіркою і ретельно просушіть – найкраще протягом кількох днів на сонці в спекотну погоду. Якщо упустити цей важливий момент, всередині сидінь може утворитися цвіль.

6. Меламінова губка

Що замінює: засіб для видалення плям з пластика

Меламінова губка видаляє плями з пластика

Який ефект: повністю очищає майже будь-які забруднення аж до слідів клею.

Як використовувати. Трохи змочіть губку у воді і просто натріть поверхню, зчищаючи з неї бруд. Пластик центральної консолі та дверей легко очищається від нальоту старого бруду і практично повертається до новенького стану.

7. Гліцерин

Що замінює: чорнитель шин

Гліцерин як чорнитель шин

Який ефект: поверхня гуми стає чистою і яскравою, створюється враження нової мокрої шини.

Як використовувати. Купіть в аптеці гліцерин і змішайте його з водою в однакових пропорціях. Якщо під рукою є ємність з розпилювачем, можна використовувати її для нанесення, якщо немає – звичайна губка для посуду впорається не гірше. Нанесіть приготований засіб на бічну поверхню шин, попередньо очистивши їх, і залиште до висихання.

8. Кока-кола

Що замінює: поліроль для хромованих деталей

Кола для хромованих детале

Який ефект: видалення плям іржі, надання блиску.

Як використовувати. Просочіть рідиною губку або ганчірку і гарненько потріть проблемні поверхні.

9. Вайт-спірит

Що замінює: очищувач бітумних плям

Вайт-спірит проти бітумних плям

Який ефект: очищає патьоки і плями розплавленого бітуму на кузові і дисках.

Як використовувати. Бризки бітуму – неминучі наслідки поїздок по розплавленому асфальту або ділянках доріг, де недавно проводився ремонт. Щоб позбутися від них, візьміть звичайний вайт-спірит, гас або спирт, змочіть ним м'яку губку і акуратно очистіть забруднення. Важливо не перестаратися і не терти довше ніж 20-25 секунд, інакше розчинник може викликати помутніння лаку.

10. Кава

Що замінює: ароматизатор

Кава замість ароматизатора

Який ефект: наповнює салон приємним ароматом і добре перебиває інші запахи.

Як використовувати. Для виготовлення найпростішого ароматизатора знадобиться жменя свіжомеленої натуральної кави і ємність для його розміщення в салоні авто. Загорніть зерна в шматочок мішковини, насипте в панчоху чи баночку. Якщо вийде некрасиво, то можна поставити такий освіжувач під сидіння. Якщо все ок – можна розмістити його на видному місці. Кожні кілька днів такий ароматизатор потрібно струшувати, щоб знову посилити запах, а згодом каву доведеться замінити.

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