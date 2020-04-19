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Найбільш ефективний спосіб запам'ятати інформацію

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У дослідженні брали участь студенти і люди похилого віку - фото 1
У дослідженні брали участь студенти і люди похилого віку / artnet

Канадські вчені провели експеримент і з'ясували, що люди найефективніше запам'ятовують інформацію за допомогою малюнків.

На відміну від фотографії або записування, які пускають в дію лише одну навичку, малювання розвиває відразу кілька: просторове і візуальне мислення, а також моторику.

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У дослідженні брали участь студенти і люди похилого віку. Психологи запропонували добровольцям запам'ятати 30 слів. Половину списку учасники експерименту повинні були записати, а решту – намалювати. Потім добровольцям давали дві хвилини на те, щоб пригадати якомога більше слів. У результаті замальованих слів, які згадали учасники, було вдвічі більше, ніж записаних. Однак вчені відзначають, що студенти в цілому називали більше слів, ніж літні люди, але малювання було ефективним в обох вікових групах.

А ще вчені з'ясували, що в довгостроковій перспективі ментальна установка "забудь" діє однаково ефективно з командою "запам'ятати". Обидві установки сприяють кращому запам'ятовуванню інформації.

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Джерело: artnet
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