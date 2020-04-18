Ці професії негативно впливають на чоловічу потенцію

Чоловіки проводять на роботі більшу частину свого часу. Втім, науковці переконані, що є низка професій, які можуть негативно впливати не лише на психічне, а й на фізичне здоров'я. Зокрема, мова піде про погіршення потенції.

Учені з університету Манчестера вирішили визначити, яка робота найбільш небезпечна для потенції. Кілька років вони вивчали вплив різних професій на представників сильної половини людства і змогли назвати найнебезпечніші з них.

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Як це не дивно, але до переліку найнебезпечніших професій належать ті, де чоловік повинен просиджувати цілий день в офісі. Дослідники вважають, що "офісне життя" містить конкуренцію (не завжди здорову), велику кількість адреналіну, невпевненість в завтрашньому дні і постійні конфлікти з керівництвом. Також шкода завдається і фізичному здоров'ю. Чоловікові доводиться проводити сидячи по 8-10 годин на добу, постійно дивитися в монітор і вживати фастфуд "на льоту".

Усе це призводить до того, що в офісі чоловіки втрачають своє репродуктивне здоров'я і набувають психологічних проблем.

Офісна робота є причиною не лише стресів

Щоби мінімізувати негативний вплив офісної роботи слід кожні 45 хвилин вставати з робочого місця, аби трішки пройтися. Також варто відмовитися від поїдання їжі за комп'ютером. Таким чином ви скоротите споживання шкідливих продуктів. Якщо ж хочеться перекусити – візьміть з собою горішки або сухофрукти.

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