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Науковці назвали два основні правила довголіття
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Учені з Фінляндії проаналізували наявні дослідження, присвячені здоровому способу життя, і визначили два ключові правила, яких слід дотримуватися тим, хто хоча прожити максимально довго. Візьміть на озброєння!
Співробітники університету Гельсінкі встановили, що максимальну тривалість життя демонструють люди, які не курять, не зловживають спиртними напоями, а також підтримують необхідний людському організму рівень фізичної активності.
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Якщо дотримуватися здорового способу життя, то можна дожити до поважного віку, і, при цьому, не "накопичити" такі небезпечні хронічні захворювання, як цукровий діабет або хвороби серця і судин.
За словами Сольї Найберг, яка очолила дослідження, багатьом людям складно дотримуватися всіх правил здорового способу життя. Але можна дотримуватися хоча б основних з них. Зокрема, відмовитися від таких шкідливих звичок, як куріння і вживання алкоголю, а також почати контролювати свою масу тіла, не допускаючи зайвої ваги (для цього доведеться приділяти увагу дієті, а також підтримувати фізичну активність).
"Контроль маси тіла і відмова від шкідливих звичок – ось прості правила, які дозволять вам прожити довге життя без хронічних хвороб. Звичайно, не всі люди зможуть без труднощів дотримуватися цих правил, але якщо ви зацікавлені у довголітті, то вам необхідно враховувати результати нашого дослідження", – зазначила Найберг.
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