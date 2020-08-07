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Надя Дорофєєва навчила Ткача та Ласточкіна танцю з TikTok

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Українська співачка, екссолістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва приєдналася до запальних танців Ігоря Ласточкіна та Юрія Ткача з Кварталу 95.

Так, на сторінці в Instagram одного з коміків з'явилося кумедне відео для соцмережі TikTok, в якому артисти синхронно рухаються під хіт Rihanna.

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До слова, вийшло дуже яскраво і з драйвом. "Тік Ток, молодь! @yuriy_tkach @nadyadorofeeva", – коротко підмітив під роликом Ласточкін. Шанувальникам дуже сподобався танець знаменитостей, багато хто вважав їх виконання дуже талановитим.

Сама ж Надя Дорофєєва днями постала перед шанувальниками у відвертому образі. Зірка знялася у прозорому короткому платті, продемонструвавши спідню білизну. Гарячі кадри з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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