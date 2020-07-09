Дантес показав Надю Дорофєєву в бікіні

Зіркове подружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відзначають дерев'яне весілля, рівно п'ять років тому вони дали один одному клятви любові і вірності.

Дантес опублікував на своїй сторінці в Instagram літнє фото з особистого архіву. У кадрі Надя робить повітряний поцілунок, а Володимир тягнеться до неї рукою. Фотографію Дантес супроводжував теплими рядками.

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"Кохана моя. Вчора переглядаючи наші старі фотографії ми з тобою вирішили, що роки нас прикрашають. Але мені здається, що це не заслуга років. А заслуга любові! Я, як кіт у маслі, катаюся всі ці 5 років", – написав співак.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес одружилися в 2015-му році. Весілля, яке закохані оформили в лавандовому стилі, пройшло під Києвом, в одному із заміських комплексів.

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