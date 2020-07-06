Надя Дорофєєва завела мережу образом у прозорому крихітному платті: зухвале фото

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва постала перед шанувальниками у відвертому образі. Зірка знялася у прозорому короткому платті, продемонструвавши спідню білизну. Гарячі кадри з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

Так, 30-річна Надя Дорофєєва позує в сексуальному чорному прозорому вбранні. Артистка стоїть на тлі великого фотопортрета Позитива. Надя не випадково зробила такий знімок з колегою. У соцмережі вона проанонсувала зміни у прощальному гастрольному турі групи.

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"Скучили? Ми теж. Коронавірус диктує свої правила на 2020 рік і наші плани на прощальну пісню, прощальний тур і прощальний концерт трохи змінилися. Але ми обов'язково побачимось. P. S. Наступного тижня сюрприз від Время и Стекло", – написала Дорофєєва.

Фанати вирішили, що Дорофєєва та Позитив порадують новим хітом.

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