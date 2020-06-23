Школярка Надя Дорофєєва у мініспідниці завела мережу

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася пікантними кадрами, позуючи в короткій мініспідниці. Шанувальники у захваті від нового образу Наді!

Відома українська співачка, екссолістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом.

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Нещодавно знаменитість виставила яскраву серію кадрів, позуючи між двох автомобілів Mini Cooper червоного і болотного кольорів. Так, артистка приміряла короткий топ, білосніжну мініспідницю і гетри, доповнивши образ величезними сережками-кільцями, а також підкресливши довгі ноги.

Фоловери залишилися в захваті. Гортайте галерею:

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