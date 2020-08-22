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Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з несподіваної гості нашої добірки, блогерки Саші Чистової. Буквально на днях стало відомо, що вона розійшлася з учасником популярного проєкту "Топмодель по-українськи" Сергієм Стоуном. Сама ж дівчина цього тижня виклала в мережу низку кадрів з доволі провокативної фотосесії. Насолоджуйтесь світлиною та долучайтесь до коментаторів, які захоплені зйомкою дівчини: "Богиня", "Дуже красиво", "Неймовірна красуня", "Саша, це так круто", "Ти прекрасна".
Спокусливим кадром цього тижня потішила своїх прихильників Марина Боржемська. Колишня дружина В'ячеслава Узелкова вкотре показала, що виглядає приголомшливо та готова надихати своїх підписників на нові звершення. Не дивно, що її буквально засипали компліментами та теплими словами: "Дуже і дуже красива", "Бомба", "Ти бездоганно красива", "Захоплююсь вами. Жіночність і краса", "Ви – шикарна і красива жінка".
Надя Дорофєєва виклала кадр у купальнику, який за лічені години набрав понад сотню тисяч вподобань, а також десятки коментарів. Воно й не дивно, адже вона виглядає неймовірно та не стомлюється тішити усіх природною красою. Залишимо вам кілька коментарів, які надихнуть вас на те, щоб і ви щось написали співачці під постом: "Ох же і самка вогняна", "Те відчуття, коли ти зрозумів, що скоро кінець літа і скоро останні тур ВиС", "Богиня якась", "Красуня наша", "Богиня неземна".
Цей провокативний кадр Саші з гурту KAZKA наробив чимало галасу в мережі. Попри те, що сам пост був присвячений флешмобу #WomenSupportingWomen, користувачі Instagram звернули увагу саме на зображення, а не на зміст. Просто залишимо вам тут кілька коментарів, аби все було зрозуміліше: "Голова на фото, наче не від цього тіла. Тіло від обличчя кольором дуже відрізняється", "Навіть чорно-біле фото не приховує жир... бе".
Спокусливими формами спокушає кохана Нікіти Добриніна Дарія Квіткова. Дівчина цього тижня виклала крутий кадр, на якому вона насолоджується відпочинком на галявині. Підписникам Дарії надзвичайно припав до душі кадр, про що вони активно писали під постом: "Так круто! Браво", "Надзвичайно красива", "Яке круте фото", "Яке неймовірно ніжне і сексуальне фото", "Ідея фото супер", "Фігура – космос".
А наостанок залишаємо вам позитивну Олю Цибульську, яка не стомлюється веселити своїх підписників. Щоправда, далеко не всі задоволені цим фото. Читайте коментарі та дізнавайтесь, що ж тут не так: "Надіюсь, хоч труси одягнула", "Завуальований секс", "Набридають сексі фото. Ви з Каменських змагаєтесь?".
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