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Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Літо у розпалі, тож не дивно, що наші зірки почали масово роздягатися. Хтось відпочиває в Україні, хтось – за кордоном. Незмінним залишається одне: всі постять світлини в інстаграм. А почнемо ми цього тижня з провокативної телеведучої Олени-Христини Лебідь, яка виклала серію спокусливих світлин своїх сідниць. Підписала вона пост дуже кумедно, у традиційній для неї манері, – "Чиїсь мощі пофотографувались з моїм матрацом". Читайте, що про ці "мощі" думають підписники Олени: "Персикова афера", "Яка ж ви худа", "Булочки з кунжутом", "Вау, Христина, у тебе така чудова фігура. Захоплююся тобою".
Віка Маремуха, котру більшість знає завдяки участі у проєкті "Топ-модель по-українськи", потішила своїх прихильників пікантним фото. Світлина, на якій красуня хизується довжелезними ніжками, настільки сподобалось її підписникам, що вони буквально засипали дівчину компліментами. Кілька з них ми залишимо вам тут: "Ви просто шикарна", "Вікуль ти чудова, справжня, весела та неймовірно позитивна дівчина", "Я захоплююсь твоєю цілеспрямованістю", "Ти така красуня! Дякую за мотивацію", "Маре, у тебе чудові ніжки".
Віка з "НеАнгелів" теж ділиться світлинами з відпочинку. Просто гляньте на цю ідеальну фігуру. Просто неможливо відірвати погляду від цих спокусливих вигинів. Не дивно, що під цими фото Віка назбирала безліч теплих слів і компліментів: "Красуня", "Неймовірна", "Богиня", "Ви просто вау", "Амазонка", "Русалка", "Шикарна брюнеточка", "Я тобою захоплююсь".
Настя Каменських своїм новим фото змусила багатьох підписниць піти поприсідати або й узагалі взятися за свою посткарантинну форму. Воно й не дивно, адже співачка не перестає вражати позитивними змінами, які відбуваються з її тілом. Ось що про це думають її прихильники: "Пішла я поприсідати. Настя, ти богиня мотивації. Дякую", "Вау, Настя, яка ви красива", "Ви неймовірна", "Прекрасна. Тигриця", "Фігура супер".
Ірина Федишин теж ділиться фотографіями з відпочинку у сонячній Болгарії. Прихильники співачки захоплені її неймовірним зовнішнім виглядом, а також сяючою усмішкою зірки, яка не сходить з її обличчя. "Дуже красива україночка", "Шикарна дама", "Гарно виглядаєте", "Вам так личить цей жовтий колір".
Наостанок залишимо вам тут фото переможниці шоу "Холостяк" Даші Ульянової, котра не втомлюється вражати своїм бездоганним тілом. Ми буквально залипнули на кілька хвилин над цим фото, адже у ньому прекрасне геть усе. Ну і традиційно залишаємо кілька коментарів: "Де взяти такі ноги?", "Неймовірна", "Красуня", "Фото бомба. Красуня на всі 1000000000%", "Боже, які ноги! Клас", "Відразу видно, що є відчуття стилю".
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