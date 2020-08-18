Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять

  • 75
Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять - фото 1

Платформа HypeAuditor опублікувала звіт про TikTok в Україні. У результаті аналізу стали відомі найпопулярніші українські тіктокери, а також загальні риси аудиторії, яка "сидить" у новій популярній соцмережі.

Навіть якщо ви не є активним користувачем TikTok, то на відео з цієї соцмережі ви точно натрапляли. Цілком ймовірно, що ви навіть упізнаєте деяких блогерів із рейтингу, адже вони здобувають все більшу аудиторію, випускаючи вірусні відеоролики.

Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes

Дослідження української аудиторії TikTok зробила платформа HypeAuditor за ініціативи комунікаційної групи Dentsu Aegis Network Ukraine. Як з'ясувалось, кількість українських користувачів соцмережі лише зростає, а блогери та бренди активно залучають підписників не просто для розваги чи задоволення, а й для монетизації. Безумовно, TikTok – новий рекламний ринок, що набирає обертів у всьому світі.

Експерти проаналізували 16,2 тисячі TikTok-акаунтів з України. За інформацією, наданою HypeAuditor, наша країна опинилась на 25 місці у світі за кількістю лідерів думок у TikTok. Більшість інфлюенсерів має від 1 до 5 тисяч підписників і тільки в 3,34% понад 100 тисяч фоловерів. Основна аудиторія TikTok в Україні – дівчата у віці від 13 до 24 років (51,23%).

ТОП 10 українських TikTok-блогерів

1. @yanadoga

  • Кількість підписників: 6.2M
  • Сумарна кількість лайків: 99.1M
@yanadoga

Спасибо за 6 миллионов я вас люблю ##рек ##юмор

♬ оригинальный звук - yanadoga

2. @ggarmash

  • Кількість підписників: 3.4M
  • Сумарна кількість лайків: 43.8M
@ggarmash

Каждую ночь @ffilipovich

♬ оригинальный звук - ggarmash

3. @kuzinatv

  • Кількість підписників: 3.2M
  • Сумарна кількість лайків: 64.2M
@kuzinatv

this is love, part 1

♬ Invisible - from the Netflix Film Klaus - Zara Larsson

4. @skomoroh

  • Кількість підписників: 2.8M
  • Сумарна кількість лайків: 26.9M

@skomoroh

Трабл подружек @etotracyyy Где-то в параллельной вселенной

♬ Geek'd (feat. Lil Baby) - Bhad Bhabie

5. @evtushenko_dima

  • Кількість підписників: 2.7M
  • Сумарна кількість лайків: 21M
@evtushenko_dima

Го если будет тут 10 000 комментов, дропаем клип !

♬ оригинальный звук - evtushenko_dima

6. @lianayel

  • Кількість підписників: 2.7M
  • Сумарна кількість лайків: 79.4M
@lianayel

Я люблю твоё тело

♬ оригинальный звук - pups_music04

7. @shulga_family

  • Кількість підписників: 2.2M
  • Сумарна кількість лайків: 24.3M
@shulga_family

##girlsrbetterchallenge ##melxdie Сколько лет тебе будет в 2025 году??

♬ Girls R Better (The Kemist Remix) - Melxdie

8. @yango

  • Кількість підписників: 2M
  • Сумарна кількість лайків: 11.1M
@yango

bad boys check with @willsmith and Martin

♬ оригинальный звук - yango

9. @nadyadorofeeva

  • Кількість підписників: 1.9M
  • Сумарна кількість лайків: 14.8M
@nadyadorofeeva

Вот вам и гучи флип флап ##надядорофеева ##рецептза5минут

♬ Gucci Flip Flops - Bhad Bhabie,Lil Yachty

10. @daryltufekci

  • Кількість підписників: 1.9M
  • Сумарна кількість лайків: 30M
@daryltufekci

She got me back at the end ##lionking ##prank ##pranks ##couple ##prankwar ##teamatlantis ##prankwars @alona_venum

♬ original sound - daryltufekci

Читайте також: Надя Дорофєєва навчила Ткача та Ласточкіна танцю з TikTok

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)
  • 16 серпня, 19:23
  • 660
Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня
  • 15 серпня, 11:57
  • 141
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2477956
Загрузка...
Новини