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Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять
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Платформа HypeAuditor опублікувала звіт про TikTok в Україні. У результаті аналізу стали відомі найпопулярніші українські тіктокери, а також загальні риси аудиторії, яка "сидить" у новій популярній соцмережі.
Навіть якщо ви не є активним користувачем TikTok, то на відео з цієї соцмережі ви точно натрапляли. Цілком ймовірно, що ви навіть упізнаєте деяких блогерів із рейтингу, адже вони здобувають все більшу аудиторію, випускаючи вірусні відеоролики.
Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
Дослідження української аудиторії TikTok зробила платформа HypeAuditor за ініціативи комунікаційної групи Dentsu Aegis Network Ukraine. Як з'ясувалось, кількість українських користувачів соцмережі лише зростає, а блогери та бренди активно залучають підписників не просто для розваги чи задоволення, а й для монетизації. Безумовно, TikTok – новий рекламний ринок, що набирає обертів у всьому світі.
Експерти проаналізували 16,2 тисячі TikTok-акаунтів з України. За інформацією, наданою HypeAuditor, наша країна опинилась на 25 місці у світі за кількістю лідерів думок у TikTok. Більшість інфлюенсерів має від 1 до 5 тисяч підписників і тільки в 3,34% понад 100 тисяч фоловерів. Основна аудиторія TikTok в Україні – дівчата у віці від 13 до 24 років (51,23%).
ТОП 10 українських TikTok-блогерів
1. @yanadoga
- Кількість підписників: 6.2M
- Сумарна кількість лайків: 99.1M
2. @ggarmash
- Кількість підписників: 3.4M
- Сумарна кількість лайків: 43.8M
3. @kuzinatv
- Кількість підписників: 3.2M
- Сумарна кількість лайків: 64.2M
4. @skomoroh
- Кількість підписників: 2.8M
- Сумарна кількість лайків: 26.9M
5. @evtushenko_dima
- Кількість підписників: 2.7M
- Сумарна кількість лайків: 21M
6. @lianayel
- Кількість підписників: 2.7M
- Сумарна кількість лайків: 79.4M
7. @shulga_family
- Кількість підписників: 2.2M
- Сумарна кількість лайків: 24.3M
8. @yango
- Кількість підписників: 2M
- Сумарна кількість лайків: 11.1M
9. @nadyadorofeeva
- Кількість підписників: 1.9M
- Сумарна кількість лайків: 14.8M
10. @daryltufekci
- Кількість підписників: 1.9M
- Сумарна кількість лайків: 30M
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