Названо ТОП 10 найпопулярніших українських блогерів у TikTok: які відео вони постять

Платформа HypeAuditor опублікувала звіт про TikTok в Україні. У результаті аналізу стали відомі найпопулярніші українські тіктокери, а також загальні риси аудиторії, яка "сидить" у новій популярній соцмережі.

Навіть якщо ви не є активним користувачем TikTok, то на відео з цієї соцмережі ви точно натрапляли. Цілком ймовірно, що ви навіть упізнаєте деяких блогерів із рейтингу, адже вони здобувають все більшу аудиторію, випускаючи вірусні відеоролики.

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Дослідження української аудиторії TikTok зробила платформа HypeAuditor за ініціативи комунікаційної групи Dentsu Aegis Network Ukraine. Як з'ясувалось, кількість українських користувачів соцмережі лише зростає, а блогери та бренди активно залучають підписників не просто для розваги чи задоволення, а й для монетизації. Безумовно, TikTok – новий рекламний ринок, що набирає обертів у всьому світі.

Експерти проаналізували 16,2 тисячі TikTok-акаунтів з України. За інформацією, наданою HypeAuditor, наша країна опинилась на 25 місці у світі за кількістю лідерів думок у TikTok. Більшість інфлюенсерів має від 1 до 5 тисяч підписників і тільки в 3,34% понад 100 тисяч фоловерів. Основна аудиторія TikTok в Україні – дівчата у віці від 13 до 24 років (51,23%).

ТОП 10 українських TikTok-блогерів

1. @yanadoga

Кількість підписників: 6.2M

6.2M Сумарна кількість лайків: 99.1M

2. @ggarmash

Кількість підписників: 3.4M

3.4M Сумарна кількість лайків: 43.8M

3. @kuzinatv

Кількість підписників: 3.2M

3.2M Сумарна кількість лайків: 64.2M

4. @skomoroh

Кількість підписників: 2.8M

2.8M Сумарна кількість лайків: 26.9M

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5. @evtushenko_dima

Кількість підписників: 2.7M

2.7M Сумарна кількість лайків: 21M

6. @lianayel

Кількість підписників: 2.7M

2.7M Сумарна кількість лайків: 79.4M

7. @shulga_family

Кількість підписників: 2.2M

2.2M Сумарна кількість лайків: 24.3M

8. @yango

Кількість підписників: 2M

2M Сумарна кількість лайків: 11.1M

9. @nadyadorofeeva

Кількість підписників: 1.9M

1.9M Сумарна кількість лайків: 14.8M

10. @daryltufekci

Кількість підписників: 1.9M

1.9M Сумарна кількість лайків: 30M

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