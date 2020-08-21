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Зірка Топмодель по-українськи розійшовся з відомою блогеркою

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Стоун і Чистова - фото 1
Стоун і Чистова / instagram

Модель Сергій Стоун і блогерка Саша Чистова розсталися. Через три роки стосунків дівчина вирішила поставити крапку у стосунках з Сергієм.

Хлопець описував свої почуття до Чистової найсильнішими з тих, що він взагалі відчував в житті. "Ми пережили стільки моментів, що вистачить на кілька томів книги. Це була любов з першого погляду, з першого слова...".

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Виявилося, що приблизно рік тому Сергій зрадив дівчині. Вона намагалася з часом не думати про це, проте часом її "накрило не по-дитячому". Постійні сварки, ревнощі та ігри повільно знищили їхнє сімейне дозвілля. Хлопець не згоден зі словами "якщо любиш, треба відпускати", проте заради дівчини готовий піти на таке, якщо їй так буде краще.

Однак проблема ще полягала в робочих поїздках Сергія Стоуна в Китай, оскільки дівчина погано до них ставилася. "По поверненню в Україну я намагаюся все виправити. Вона злиться, але ми все одно миримося. Сходимося-розходимося, а потім знову сходимося...", – розповів він. Незрозуміло, чи зуміють закохані знову помиритися.

Измена или оправдание? Мы оба знаем правду! Ты хочешь оправдать свои действия постом про измену о которой узнала 5 мес назад? Если ты честна со своей аудиторией, то будь честна с самого начала. Не сейчас, когда у тебе на стороне появились «новые огоньки» которые тебя зажигают и ты пытаешься этим замылить глаза,оправдаться, а не быть честной до конца, как я с тобой. Конечно я понимаю что поступил низко и признаю это. Честно! Любые мое слова звучат как оправдание. Я был не в состоянии, это был момент. Не прогулки за спиной, цветы, подарки, слова, и пустые обещания. Нужно было говорить это пол года назад а не сейчас, тогда, когда тебе это выгодно. Изменой ты придумала себе оправдания в своих действиях! Ты знала все это время, простила меня, мы жили вместе как настоящая семья! Если ты хочешь уходить красиво - то делай это до конца, и говори правду! А не кидай лицом в грязь человека который тебя любит, и которого любишь ты! Притом что ты ни разу не сказала измену как причиной. А то что ты хочешь быть сама, устала от ссор, и хочешь разобраться в себе. Луна

Публикация от Сергей Стоун (@sergey.stone)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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