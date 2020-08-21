Зірка Топмодель по-українськи розійшовся з відомою блогеркою

Модель Сергій Стоун і блогерка Саша Чистова розсталися. Через три роки стосунків дівчина вирішила поставити крапку у стосунках з Сергієм.

Хлопець описував свої почуття до Чистової найсильнішими з тих, що він взагалі відчував в житті. "Ми пережили стільки моментів, що вистачить на кілька томів книги. Це була любов з першого погляду, з першого слова...".

І ще: Ольга Сумська вразила змінами у зовнішності

Виявилося, що приблизно рік тому Сергій зрадив дівчині. Вона намагалася з часом не думати про це, проте часом її "накрило не по-дитячому". Постійні сварки, ревнощі та ігри повільно знищили їхнє сімейне дозвілля. Хлопець не згоден зі словами "якщо любиш, треба відпускати", проте заради дівчини готовий піти на таке, якщо їй так буде краще.

Однак проблема ще полягала в робочих поїздках Сергія Стоуна в Китай, оскільки дівчина погано до них ставилася. "По поверненню в Україну я намагаюся все виправити. Вона злиться, але ми все одно миримося. Сходимося-розходимося, а потім знову сходимося...", – розповів він. Незрозуміло, чи зуміють закохані знову помиритися.

Це цікаво: Саша Грей здивувала порівнянням зйомок у порно і в Голлівуді