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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Нацвідбір на Євробачення 2020: Марина KRUTЬ стала відкриттям першого півфіналу (відео)

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Виступ Марини Круть на Нацвідборі на Євробачення - фото 1
Виступ Марини Круть на Нацвідборі на Євробачення

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2020 здивував яскравими виступами юних зірок, однак справжнім відкриттям та однозначним фаворитом суддів і глядачів стала Марина KRUTЬ з піснею "99". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

8 лютого відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення, у рамках якого вдалось визначити трьох фаворитів, які потраплять до фіналу. Боротися за можливість представляти Україну на такому престижному музичному конкурсу будуть KRUTЬ, GO-A, JERRY HEIL та переможці другого фіналу. Хто ж найбільше вразив не лише журі, а й глядачів?

І ще: Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу

Виявилось, що найбільший бал від усіх отримала тендітна Марина KRUTЬ. Молода артистка та бандуристка не залишила нікого байдужим своїм чарівним виконанням пісні "99". Це справді варто побачити!

KRUTЬ – 99, перший півфінал Нацвідбору Євробачення 2020:

Читайте також: Космічна Katya Chilly вразила усіх своїм виступом на відборі на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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