Нацвідбір на Євробачення 2020: Марина KRUTЬ стала відкриттям першого півфіналу (відео)

Перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2020 здивував яскравими виступами юних зірок, однак справжнім відкриттям та однозначним фаворитом суддів і глядачів стала Марина KRUTЬ з піснею "99". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

8 лютого відбувся перший півфінал Нацвідбору на Євробачення, у рамках якого вдалось визначити трьох фаворитів, які потраплять до фіналу. Боротися за можливість представляти Україну на такому престижному музичному конкурсу будуть KRUTЬ, GO-A, JERRY HEIL та переможці другого фіналу. Хто ж найбільше вразив не лише журі, а й глядачів?

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Виявилось, що найбільший бал від усіх отримала тендітна Марина KRUTЬ. Молода артистка та бандуристка не залишила нікого байдужим своїм чарівним виконанням пісні "99". Це справді варто побачити!

KRUTЬ – 99, перший півфінал Нацвідбору Євробачення 2020:

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