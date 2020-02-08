Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу

Хто потрапив до фіналу відбору на Євробачення 2020

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020, у якому за путівку до фіналу конкурсу змагалися 8 учасників, завершився. Дізнайтеся результати голосування!

Національний відбір на Євробачення 2020 визначить, хто ж представлятиме Україну на конкурсі в Роттердамі. У першому півфіналі за це право змагалися 8 музикантів, з яких у фінал потрапили тільки троє.

Як це було: Відео виступів усіх учасників відбору на Євробачення 2020

Трійку щасливчиків обирали судді та глядачі. Тіна Кароль, Віталій Дроздов та Андрій Данилко виставили конкурсантам бали від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели в 8-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!

Результати першого півфіналу Нацвідбору

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал Гурт [О] 3 2 5 JERRY HEIL 7 6 13 Katya Chilly 4 3 7 KRUTЬ 8 8 16 GO-A 6 7 13 CLOUDLESS 5 5 10 GIO 2 4 6 Assol 1 1 2

За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2020 стали KRUTЬ, GO-A та JERRY HEIL.

Оцінки суддів

Гурт [О] – 3

JERRY HEIL – 7

Katya Chilly – 4

KRUTЬ – 8

GO-A – 6

CLOUDLESS – 5

GIO – 2

Assol – 1

Результати голосування глядачів

Гурт [О] – 2

JERRY HEIL – 6

Katya Chilly – 3

KRUTЬ – 8

GO-A – 7

CLOUDLESS – 5

GIO – 4

Assol – 1

А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!

До теми: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу