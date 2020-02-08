Космічна Katya Chilly вразила усіх своїм виступом на відборі на Євробачення 2020

Справжньою загадкою першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 була Katya Chilly. Легендарна зірка 90-х вийшла на сцену, заспівавши свою пісню "Піч". Відразу ж зауважимо, що слухачі змогли насолодитися нею вперше. Дивіться, чим дивувала Катя на відборі!

Katya Chilly тримала в таємниці свою пісню "Піч" до останнього. Напередодні у мережі з'являлися лише уривки її композиції, тож лише під час першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 відбулася повноцінна прем'єра її пісні. Дивіться, чим же вражала слухачів справжня легенда. 90-х!

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Siri не вміє співати. Цими словами починається відеовізитка Каті Чілі. Пісня "Піч" про життя і смерть; про відродження. Саме за допомогою музики вона готова не лише вражати, а й рятувати весь світ. Гайда слухати!

Katya Chilly – Піч – дивіться виступ на Нацвідборі на Євробачення 2020:

Давайте поговоримо про матку, – сказав Притула, відсилаючись до пісні Каті.

Ну що ж... Тіна Кароль зазначила, що нарешті ми дочекалися на появу Каті Чілі на сцені Нацвідбору. Поп-діва зізналась, що захоплюється виконавицею. Також вона додала, що саме глядачі вирішуватимуть: поїде комерція, чи етноідентифікація. Самому ж виступі потрібне доопрацювання, аби приспів дозволив слухачу зачепитися.

Андрій Данилко зауважив, що не розуміє оцього постійного вибору: їде талант чи повна безталанність. Він надзвичайно поважає Катю саме через те, що вона не зраджує собі. Щоправда, оцінювати цю пісню надто складно, на його думку. Андрій підкреслив, що це масове свято, якому не вельми підходить така нішева музика.

Віталій Дроздов підкреслив, що ця пісня не зовсім звична, якщо керуватися правилами Євробачення. Композиція Каті Чілі – справжня мантра, яка заворожує. Щоправда, цього буде недостатньо, аби потрапити до фіналу пісенного конкурсу.

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