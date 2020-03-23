На відео показали метровий сніг в Карпатах

В Івано-Франківській області в горах середня висота снігового покриву вже перевищує метрову позначку.

На карпатській горі Піп Іван мороз сягає 13 градусів, дме сильний вітер. Відео негоди опублікував Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

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"Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13 °С, вітер північно-західний, північно-східний, 25 м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг", – йдеться в повідомленні. Також рятувальний пост настійно рекомендує утриматися від виходу на високогір'я.

Нагадаємо, вчора у Києві несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями і відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

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