Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

На відео показали метровий сніг в Карпатах

  • 23
Сніг у Карпатах - фото 1
Сніг у Карпатах / ukrinform

В Івано-Франківській області в горах середня висота снігового покриву вже перевищує метрову позначку.

На карпатській горі Піп Іван мороз сягає 13 градусів, дме сильний вітер. Відео негоди опублікував Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

І ще: Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

"Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13 °С, вітер північно-західний, північно-східний, 25 м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг", – йдеться в повідомленні. Також рятувальний пост настійно рекомендує утриматися від виходу на високогір'я.

Нагадаємо, вчора у Києві несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями і відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

Читайте також: Статую Христа в Бразилії підсвітили прапорами країн, які постраждали від COVID-19: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • 21 березня, 15:51
  • 1024
Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
  • 19 березня, 14:00
  • 1762
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • 18 березня, 15:12
  • 6151
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки