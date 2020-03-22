Україну засипало снігом: фото і відео аномалії

Користувачі соцмереж викладають фото і відео березневої хуртовини. Зокрема, негода спостерігається на Західній Україні, Києві та Чернігові.

У Києві несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями і відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

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У мережі відзначають, що сніг падає великими пластівцями і вистилає поверхні щільним шаром.

Киев. 22 марта. С весной, друзья

До 23 марта 2013 года, конечно, не дотягиваем... Тем не менее pic.twitter.com/reOzPC0lG7 — Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020

отаке у нас в карантині зараз. а шо у Вас ? pic.twitter.com/A7KPlYpRsh — ЖовтіМешти \|/♂ (@leopolis31) March 22, 2020

Нагадаємо, у Києві наразі оголошено надзвичайну ситуацію, тому більша частина фотографій і відео зі снігом зняті з дому або власного авто. При цьому у Карпатах вночі прогнозують незначний, а вдень помірний сніг; температура протягом доби 3-8° морозу.

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