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Україну засипало снігом: фото і відео аномалії

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Сніг в Україні - фото 1
Сніг в Україні / kor

Користувачі соцмереж викладають фото і відео березневої хуртовини. Зокрема, негода спостерігається на Західній Україні, Києві та Чернігові.

У Києві несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями і відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

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У мережі відзначають, що сніг падає великими пластівцями і вистилає поверхні щільним шаром.

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Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393526

Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393527

Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393533
Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393532
Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393531
Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393530

Нагадаємо, у Києві наразі оголошено надзвичайну ситуацію, тому більша частина фотографій і відео зі снігом зняті з дому або власного авто. При цьому у Карпатах вночі прогнозують незначний, а вдень помірний сніг; температура протягом доби 3-8° морозу.

Україну засипало снігом: фото і відео аномалії - фото 393529

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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