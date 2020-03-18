Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

У зв'язку з карантином та забороною проводити концерти та масові зібрання українські музиканти вирішили потішити своїх фанатів виступами у мережі. Читайте далі та дізнайтеся, коли і як відбудуться зіркові онлайн-концерти.

The Hardkiss

Цей український гурт найпершим серед українських артистів розпочав історію з онлайн-концертами. Фронтвумен гурту Юлія Саніна та Вал Бебко 17 березня зіграли старі та нові пісні від The Hardkiss у себе на студії. Запис поки доступний у сторіс (прямий ефір), тож переходьте на акаунт, натискайте на аватарку, обирайте прямий ефір та дивіться, поки відео не виклали в стрічку Instagram.

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Melovin

Український співак запропонував своїм фанам обрати 6 улюблених його пісень, які він зіграє 18 березня в прямому ефірі Instagram о 19:20.

Сергій Бабкін

А для цього співак такий онлайн-квартирник буде першим за його кар'єру – 18 березня о 17:30. Також Сергій Бабкін поспілкується з фанами та розповість душевні історії.

O.Torvald

20 березня о 19:00 на офіційному сайті колективу дивіться справжній онлайн-концерт! Це буде повний склад гурту O.Torvald на студії. Опісля ви зможете поставити музикантам свої питання, а також буде можливість виграти квиток на всеукраїнський тур гурту, який поки що має розпочатися 3-го квітня. Зараз невідомо, чи карантин закінчиться до того часу.

Фіолет

Поп-рок-гурт також долучився до ініціативи онлайн-концертів й музиканти зіграють для своїх фанатів 18 березня о 21:45. Це буде акустичний сет у прямому ефірі.

Саша Буль

Саша Буль – це чернівецький бард та співак. На жаль, музиканту довелося скасувати тур, але 18 березня о 19:30 ви зможете подивитися його концерт онлайн.

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