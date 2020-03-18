Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися

  • 71
Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися - фото 1

У зв'язку з карантином та забороною проводити концерти та масові зібрання українські музиканти вирішили потішити своїх фанатів виступами у мережі. Читайте далі та дізнайтеся, коли і як відбудуться зіркові онлайн-концерти.

The Hardkiss

Цей український гурт найпершим серед українських артистів розпочав історію з онлайн-концертами. Фронтвумен гурту Юлія Саніна та Вал Бебко 17 березня зіграли старі та нові пісні від The Hardkiss у себе на студії. Запис поки доступний у сторіс (прямий ефір), тож переходьте на акаунт, натискайте на аватарку, обирайте прямий ефір та дивіться, поки відео не виклали в стрічку Instagram.

І ще: ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом

Melovin

Український співак запропонував своїм фанам обрати 6 улюблених його пісень, які він зіграє 18 березня в прямому ефірі Instagram о 19:20.

#MELOVINATORS Размышлял вчера об этой идее целую ночь! Проснулся и увидел пост от прекрасных @the_hardkiss , обрадовался что мы с ребятами на одной волне! Хочется скрасить ваши будни, и развеять в это непростое для всех нас время! Уже завтра я хочу спеть для Вас в прямом эфире Instagram #melovininstalive Напишите свой топ 6 моих треков которые вы любите! И мы приведём тёплый вечер вместе! Время трансляции 19:20 Передаю эстафету не менее крутым @kazka.band и @maruvofficial Давайте объединимся и подарим фанам

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official)

Сергій Бабкін

А для цього співак такий онлайн-квартирник буде першим за його кар'єру – 18 березня о 17:30. Також Сергій Бабкін поспілкується з фанами та розповість душевні історії.

O.Torvald

20 березня о 19:00 на офіційному сайті колективу дивіться справжній онлайн-концерт! Це буде повний склад гурту O.Torvald на студії. Опісля ви зможете поставити музикантам свої питання, а також буде можливість виграти квиток на всеукраїнський тур гурту, який поки що має розпочатися 3-го квітня. Зараз невідомо, чи карантин закінчиться до того часу.

П’ятниця - час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатить Інтернет і запасіться алкоголем! Під час концерту можна буде поставити запитання, виграти квитки на концерт туру та мерч гурту. Почуй це наживо! Відривається п‘ятниця • Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію • На студії будуть лише учасники групи • Всі заходи безпеки будуть дотримані Справжній друг вечірки - Sailor Jerry @sailorjerry Трансляція відбудеться на офіційному сайті otorvald.ua Запрошуй друзів до перегляду #разомвдома #stayhome #togetherathome #sailorjerry

Публикация от O.TORVALD (@otorvald)

Фіолет

Поп-рок-гурт також долучився до ініціативи онлайн-концертів й музиканти зіграють для своїх фанатів 18 березня о 21:45. Це буде акустичний сет у прямому ефірі.

Вірус коригує плани, і зустріч 21 березня переноситься. Але ми вирішили не кидати вас самих нудьгувати, тож ловіть новий гарячий анонс Вже у середу, о 21:45 збираємось всією #fioletfamily на онлайн-концерт на нашому YouTube-каналі! Чайок чи вінішко, піца чи торт і танці в кожного вдома - ваш маст-хев Вас і так ніхто не побачить З нас - ваші улюблені пісні, атмосфера, настрій і любов Почуємось і побачимось всупереч карантину! #fiolet_band #fiolet #sergiy_kolos #rock #music #fan #фіолет #fioletfamily

Публикация от Фіолет (@fiolet_band)

Саша Буль

Саша Буль – це чернівецький бард та співак. На жаль, музиканту довелося скасувати тур, але 18 березня о 19:30 ви зможете подивитися його концерт онлайн.

До теми: Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
  • 15:20
  • 127
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 540
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • 16 березня, 14:23
  • 1948
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз