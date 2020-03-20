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Статую Христа в Бразилії підсвітили прапорами країн, які постраждали від COVID-19: фото

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Статуя Христа в Бразилії - фото 1
Статуя Христа в Бразилії / instagram

Статуя Христа Спасителя в бразильському місті Ріо-де-Жанейро засвітилася прапорами країн, у яких є люди хворі на коронавірус. Це було зроблено в знак солідарності.

У Бразилії статуя Христа висотою 38 метрів була підсвічена прапорами усіх країн, в яких зафіксовані випадки інфікування новим коронавірусом. Сама статуя закрита для туристів. Також біля статуї помолився бразильський кардинал Орані Жуан Темпеста.

І ще: Оприлюднено карту країн, закритих через коронавірус

Статуя Христа Спасителя була закрита для відвідувань через пандемію коронавірусу. Щорічно статую відвідували понад 2 мільйонів туристів.

На сьогодні в Бразилії зареєстрована 621 людина, яка заразилася коронавірусом.

Читайте також: Скільки коронавірус живе у повітрі та на різних поверхнях: важливі дані

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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