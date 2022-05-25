На скільки поповнився бюджет України завдяки OnlyFans: вражаюча цифра

Сервіс OnlyFans, створений для оформлення платних підписок на контент, приніс гроші до державного бюджету. Зауважимо, що це сталося вперше. Розповідаємо, на скільки поповнилася наша казна.

Як розповів глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, сервіс OnlyFans приніс бюджету приголомшливу суму. Мовиться про 305 тисяч доларів, що в еквіваленті – близько 9 мільйонів гривень.

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Перші надходження до бюджету від податку Google: сайт OnlyFans – 305 тисяч доларів. Внесок індустрії розваг у фінансування нашої Перемоги. Очікуємо наступні!, – написав він у своєму телеграмі.

Нагадаємо, що платформа OnlyFans з'явилася у Великій Британії. Її створили для того, щоб контентмейкери могли монетизувати свої публікації. Але останнім часом вона стала популярною саме завдяки контенту для дорослих. Зазначимо, що 20% від заробітку – комісія платформи.

Зауважимо, що Верховна Рада у 2021 році ухвалила закон про "податок на Google". Він зобов'язує всі інтернет-гіганти, які працюють в нашій державі, сплачували податки до державного бюджету України.

До слова, OnlyFans вже не працює в Росії. Рахунки користувачів сервісу в країні-агресорці відключені. Відповідно – коштів вони не отримують.

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