Без інтимного контенту: OnlyFans припиняє обслуговувати росіян

Платформа OnlyFans врешті прийняла рішення розпрощатись з росіянами. Тепер компанія не обслуговуватиме російських творців відвертого контенту.

Популярна платформа для продажу ексклюзивного контенту OnlyFans після кількох місяців вагань все ж вирішила відмовитись від творців з РФ. Цей сервіс був одним з небагатьох, який не зачинявся для російських користувачів через війну в Україні. Але зараз ситуація змінилась, про що й розповіли в OnlyFans. Відзначимо, що славу платформі приніс саме пікантний контент 18+.

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OnlyFans – це у першу чергу бізнес для творців контенту. Упродовж останніх кількох місяців ми розглянули кілька варіантів продовження надання наших послуг, які постраждали через російсько-українську війну. Однак через посилення обмежень щодо оплати для росіян ми більше не можемо належним чином обслуговувати цю спільноту авторів. Тому ми вживаємо заходів для тимчасового призупинення облікових записів, з яких надходять платежі в Росії", – зазначають у повідомленні.

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