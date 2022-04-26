Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни

З початком війни багато українців частково або й повністю втратили роботу. Однак ринок праці на фрілансі тримається на плаву. Розповідаємо, які вакансії найпоширеніші у сучасних реаліях.

Звісно, повномасштабне вторгнення російської армії в України вплинуло на ринок праці. Не оминуло й тих, хто працює віддалено. Ресурс Freelancehunt наочно показав, яка зараз ситуація з онлайн-професіями.

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15 найпопулярніших спеціалізацій на фрілансі під час війни

У ТОПі, як і до війни, залишають веб-дизайнери. У першу трійку також потрапили працівники, які залучені у копірайтингу та дизайні сайтів. Найменше пропозицій зараз для SMM-ників та авторів статтей. ТОП 15 спеціалізацій виглядає так:

Веб-програмування Копірайтинг Дизайн сайтів Ілюстрації та малюнки PHP Реферати, дипломи, курсові Переклад текстів HTML/CSS верстка Англійська Логотипи Парсинг даних Банери Python Написання статей SMM.

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