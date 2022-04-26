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війна

Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни

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Затребувані спеціальності на фрілансі - фото 1
Затребувані спеціальності на фрілансі / unsplash

З початком війни багато українців частково або й повністю втратили роботу. Однак ринок праці на фрілансі тримається на плаву. Розповідаємо, які вакансії найпоширеніші у сучасних реаліях.

Звісно, повномасштабне вторгнення російської армії в України вплинуло на ринок праці. Не оминуло й тих, хто працює віддалено. Ресурс Freelancehunt наочно показав, яка зараз ситуація з онлайн-професіями.

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15 найпопулярніших спеціалізацій на фрілансі під час війни

У ТОПі, як і до війни, залишають веб-дизайнери. У першу трійку також потрапили працівники, які залучені у копірайтингу та дизайні сайтів. Найменше пропозицій зараз для SMM-ників та авторів статтей. ТОП 15 спеціалізацій виглядає так:

  1. Веб-програмування
  2. Копірайтинг
  3. Дизайн сайтів
  4. Ілюстрації та малюнки
  5. PHP
  6. Реферати, дипломи, курсові
  7. Переклад текстів
  8. HTML/CSS верстка
  9. Англійська
  10. Логотипи
  11. Парсинг даних
  12. Банери
  13. Python
  14. Написання статей
  15. SMM.
Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни - фото 504069

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