Компанія Google отримала "Відзнаку миру": її вручив Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив першу нагороду "Відзнака миру". Її отримала компанія Google. Зауважимо, що відповідну відзнаку запровадив президент Володимир Зеленський.

Про нагороду Google, яку вручив Михайло Федоров, розповіли у Мінцифри. Саму ж "Відзнаку миру" він вручив віцепрезиденту Google Карану Бхатію під час зустрічі у Давосі у рамках Міжнародного економічного форуму.

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Цією нагородою нам приємно підкреслити, що компанія Google – великий друг України. Буквально з перших днів війни вони почали допомагати нам на інформаційному фронті, – написав Федоров.

Зокрема мовиться про:

гуманітарну підтримку українців;

пожертви та гранти на суму 45 мільйонів доларів;

запровадження санкцій проти Росії;

видалення 9 тисяч каналів і 70 тисяч відео з YouTube, задача яких – спотворити правду про агресію Росії;

запровадження ініціатив для бізнесу.

Каран Бхатія зазначив, що для компанії Google велика честь отримати "Відзнаку миру" від Володимира Зеленського. У корпорації продовжать співпрацювати з урядом України, а також надаватимуть нашій державі підтримку доти, поки в цьому буде потреба.

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