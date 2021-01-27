На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)

Популярний порноресурс Pornhub запустив рекламну кампанію на підтримку охорони навколишнього середовища. Для неї моделі сайту записали інструкцію по мастурбації, в яких побіжно закликають користувачів вести екологічний спосіб життя.

Формат відео називається JOI (Jerk-off instruction), він ідеально підійшов для агітації, оскільки в ньому модель звертається безпосередньо до глядача, схиляючи його або її до мастурбації. Тепер користувача сайту намагаються не тільки спокусити, але і спонукати, наприклад, не витрачати даремно воду.

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"Я хочу, щоб ти розповів свої найбрудніші фантазії, поки будеш вимикати з мережі техніку, якою не користуєшся", – говорить порнозірка Аса Акіра в своєму ролику SAVE ELECTRICITY. Через особливість жанру між подібними репліками звучать фрази типу "я змокріла" і "хочу тебе".

В інших відео моделі використовують цей же метод, щоб закликати глядачів ходити в секонд-хенди, їсти менше м'яса і сортувати сміття. Щоб глядач сконцентрувався на посиланні відео, моделі не роздягаються, обмежуючись лише спокусливим тоном. Всього таких роликів дев'ять: в них знялися вісім жінок і один чоловік.

"Прийшов час простягнути Землі руку допомоги", – жартують в Pornhub. Компанія оголосила, що протягом наступних 30 днів буде жертвувати гроші природоохоронним фондам. Один перегляд еко-JOI на каналі дорівнює десяти центам, тому чим більше людей подивляться ролики, тим більше грошей отримають організації.

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