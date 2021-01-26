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Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
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У середньому користувач популярного ресурсу з порнороликами Pornhub проводять на ньому 9 хвилин і 20 секунд. Але це далеко не все, що вдалося виявити експертам сайту. Зокрема, вони розповіли, які ролики збуджують людей найшвидше.
Виявилося, що між тематикою роликів і довжиною перегляду є чітка залежність. Розповідаємо, яке порно збуджує найшвидше.
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Наприклад, ролики з категорії "літній чоловік і молода дівчина" дивляться у середньому 11 хвилин і 20 секунд, що аж на 113 секунд довше за середньостатистичні дані. Менше часу проводять за переглядом відео зі зрілими жінками (10 хвилин і 38 секунд), гей-порно (10 хвилин і 36 секунд), аматорське порно (10 хвилин і 19 секунд).
Інші жанри забирають у своїх глядачів менше часу. Наприклад, відео з анальним сексом дивляться 9 хвилин і 13 секунд, ролики з кунілінгусом – 9 хвилин і 6 секунд, лесбійське порно – 8 хвилин і 50 секунд, оргії – 8 хвилин і 10 секунд, а лесбійське відео зі страпоном – 8 хвилин і 1 секунду.
А от найменше часу потребує у користувачів PornHub перегляд роликів з рудими жінками. В середньому глядачі приділяють їм лише 6 хвилин і 35 секунд. Тож не складно зрозуміло, що найшвидше збуджують відвідувачів PornHub руденькі дівчата.
Першу позицію у рейтингу посідають руді дівчата
Пол Браянт, професор медицини в Університеті Індіани (США), пояснює це найбанальнішою фізіологією. На підсвідомому рівні молоді та фертильні жінки, здатні принести хороше потомство, здаються вашому мозку сексуальнішими. Тож і збудження виникає значно швидше. А разом із ним і кульмінація. Ви ж на PornHub заходите не лише, щоб просто підтримати статистику.
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