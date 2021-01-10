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Колишні модератори PornHub шокували подробицями своєї роботи (18+)

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Темний бік роботи на PornHub - фото 1
Темний бік роботи на PornHub / Ferra

Колишні модератори популярного сайту для дорослих PornHub розкрили невідомий бік роботи на ресурсі. І це не так легко, як може здатися!

Вже колишні працівники компанії MindGeek, яка є дочірньою PornHub, зізнались, що їм доводилось переглядати до 1200 відео на день аби класифікувати та позначати їх. Ролики були зовсім різного характеру, але модератори повинні були позначати "підозріле" порно, серед якого інцест, жорстоке поводження з дітьми та зґвалтування.

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Відзначається, що обов'язковим мінімумом для модерації були 400 пікантних відео на день. Така планка викликала у багатьох людей панічні атаки та розлади. Цілком зрозуміло, що працівники не могли адекватно переглядати стільки записів, а за не виконання норми з ними розривали договір.

Модератори розповіли, що чимало хто страждав від вигорання, адже все їхнє життя перетворювалось у суцільний перегляд порно.

Ferra - фото 442499
Ferra

Додамо, що платформа PornHub може похвалитись величезною кількість користувачів, яка щомісяця сягає 3,5 мільярдів осіб, а за день - до 120 мільйонів. Це один із найпопулярніших ресурсів, який ще у 2019 отримав 42 мільярди переглядів за рік, а у 2020 точно побив цей рекорд. Але й PornHub не таке чудове місце, адже із ним судяться 40 жінок через торгівлю сексуальними продуктами. А розслідування New York Times довело, що сайт "заражено" вмістом із жорстоким поводженням з дітьми.

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Джерело: metro.co.uk
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