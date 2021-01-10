На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Колишні модератори PornHub шокували подробицями своєї роботи (18+)
-
- 3
Колишні модератори популярного сайту для дорослих PornHub розкрили невідомий бік роботи на ресурсі. І це не так легко, як може здатися!
Вже колишні працівники компанії MindGeek, яка є дочірньою PornHub, зізнались, що їм доводилось переглядати до 1200 відео на день аби класифікувати та позначати їх. Ролики були зовсім різного характеру, але модератори повинні були позначати "підозріле" порно, серед якого інцест, жорстоке поводження з дітьми та зґвалтування.
І ще: Pornhub презентував альбом різдвяних пісень: слухай онлайн
Відзначається, що обов'язковим мінімумом для модерації були 400 пікантних відео на день. Така планка викликала у багатьох людей панічні атаки та розлади. Цілком зрозуміло, що працівники не могли адекватно переглядати стільки записів, а за не виконання норми з ними розривали договір.
Модератори розповіли, що чимало хто страждав від вигорання, адже все їхнє життя перетворювалось у суцільний перегляд порно.
Додамо, що платформа PornHub може похвалитись величезною кількість користувачів, яка щомісяця сягає 3,5 мільярдів осіб, а за день - до 120 мільйонів. Це один із найпопулярніших ресурсів, який ще у 2019 отримав 42 мільярди переглядів за рік, а у 2020 точно побив цей рекорд. Але й PornHub не таке чудове місце, адже із ним судяться 40 жінок через торгівлю сексуальними продуктами. А розслідування New York Times довело, що сайт "заражено" вмістом із жорстоким поводженням з дітьми.
Читайте також: Pornhub випустив різдвяний мерч
-
13:56Колишні модератори PornHub шокували подробицями своєї роботи (18+)
-
13:2139-річна Алессандра Амброзіо показала ідеальну фігуру на пляжі (фото)
-
12:57Гладити ось так: кумедна видра стала зіркою мережі (відео)
-
12:25Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:29Дві важливі звички, які за короткий час зроблять життя кращим
-
10:53Хлопець застукав кота на гарячому і тепер йому важко чистити зуби (відео)
-
10:23Дуже сміливо: модель Victoria's Secret знялась топлес (фото 18+)
-
09:50Посівалки на Старий Новий рік 2021: найкращі засівалки для дітей
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:50Науковці з'ясували, як пов'язані погода і продуктивність
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
21:47Науковці назвали закуску, яка продовжує життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:1610 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
20:24Сальма Хайєк розбурхала шанувальників ідеальним тіло в купальнику: гарячі фото
-
19:53Катя Осадча і Юрій Горбунов поділилися ефектними кадрами з відпочинку у Дубаї
-
19:2117-річний юнак підірвав мережу, забивши гол Ліверпулю: але цим все не завершилось (відео)
-
18:48Над Антарктикою закрилася озонова діра-рекордсмен
-
18:16Гороскоп на 10 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
17:25Футболіст Реала оголився під найпотужнішим за 10 років снігопадом в Іспанії: відео
-
16:542020 рік побив температурний рекорд Європи і став одним з найспекотніших
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля
-
18:50Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня
-
07:16Погода в Україні 8 січня: тумани і дощі з мокрим снігом
- 07 січня
-
21:47Як поїсти смачно і не набрати зайвого: 5 правил здорового святкового застілля
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео