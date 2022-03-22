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війна

На Львівщині спалювання сухостою прирівнюватимуть до диверсії

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У Львові закликали не спалювати суху траву - фото 1
У Львові закликали не спалювати суху траву

Щороку навесні починають активізовуватися палії трави. Тож у Львівській міській раді ухвалили рішення прирівнювати спалювання сухостою до диверсії. Принаймні на час воєнного стану.

У мерії міста Львова наголошують на тому, що спалювати суху рослинність шкідливо, неекологічно, а також незаконно. Тож за такі дії може очікувати кримінальна відповідальність.

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Чому спалювання сухостою прирівнюють до диверсії

  • Передовсім масштабні вогнища можуть розцінювати як подавання світлових сигналів ворогу.
  • А от задимлення обмежує видимість й огляд нашим бійцям у ЗСУ та теробороні.

Важливо! Під час виїзду на місця спалювання сухостою рятувальники витрачають ресурси. Їх можна було б заощадити для необхідніших операцій. Наприклад, гасіння пожеж у будинках тощо.

Від початку року у львівській громаді зафіксували 8 великих пожеж в екосистемах. Їхня площа горіння становила від 200 до 500 метрів квадратних.

На Львівщині спалювання сухостою прирівнюватимуть до диверсії - фото 501495

Нагадаємо, що такі пожежі не лише забруднюють повітря та ґрунт. Вони ще й убивають тварин, птахів, комах, а також шкодять здоров'ю людей.

Важливо! Спалювання сухостою загрожує штрафом від 3 060 до 6 120 гривень. Якщо ж це роблять посадові особи, то на них очікує від 15 300 до 21 420 гривень штрафу. Якщо спалюється трава на території заповідників, то штраф сягатиме від 6 120 гривень до 12 240 гривень.

Якщо бачите палія трави – не полінуйтеся зателефонувати на номер 102. Не будьте байдужими!

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