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На київський Comic Con приїде Король Ночі з Гри престолів
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Організатори Kyiv Comic Con розповіли про те, що на фестиваль цього року приїде актор Річард Брейк, відомий за роллю Короля Ночі в серіалі "Гра престолів".
Як повідомляється на сторінці події на Facebook, відвідувачі зможуть поспілкуватися з актором, а також отримати його автограф.
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Автограф-і фотосесії заплановані на 1 червня, а зустріч з брейк на великій сцені – на 2 червня. Актор зіграв понад 60 ролей, серед яких Джо Чіллі у фільмі "Бетмен: Початок" Крістофера Нолана. Він також з'являвся в таких проектах, як "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна орхідея" тощо.
Раніше повідомлялося, що з'явився новий офіційний тизер восьмого сезону Гри престолів, який викликав шок у фанатів. Джон Сноу знову помер, а Король Ночі переміг?
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