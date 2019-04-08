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На київський Comic Con приїде Король Ночі з Гри престолів

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Актор зіграв понад 60 ролей - фото 1
Актор зіграв понад 60 ролей / Pinterest

Організатори Kyiv Comic Con розповіли про те, що на фестиваль цього року приїде актор Річард Брейк, відомий за роллю Короля Ночі в серіалі "Гра престолів".

Як повідомляється на сторінці події на Facebook, відвідувачі зможуть поспілкуватися з актором, а також отримати його автограф.

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Так виглядає актор Річард Брейк без гриму - фото 319730
Так виглядає актор Річард Брейк без гриму

Автограф-і фотосесії заплановані на 1 червня, а зустріч з брейк на великій сцені – на 2 червня. Актор зіграв понад 60 ролей, серед яких Джо Чіллі у фільмі "Бетмен: Початок" Крістофера Нолана. Він також з'являвся в таких проектах, як "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна орхідея" тощо.

Раніше повідомлялося, що з'явився новий офіційний тизер восьмого сезону Гри престолів, який викликав шок у фанатів. Джон Сноу знову помер, а Король Ночі переміг?

Читайте також: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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