Гра престолів: новий тизер показав перемогу Короля Ночі

У мережі з'явився новий офіційний тизер восьмого сезону Гри престолів, який викликав шок у фанатів. Джон Сноу знову помер, а Король Ночі переміг? Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному каналі Game of Thrones на Youtube з'явилося свіже промо до фінального сезону шалено популярного серіалу. За лічені години ролик опинився у трендах, адже зібрав більш як 4,6 млн переглядів. І це не дивно, адже відео показує засніжений та пустий родовий замок Старків Вінтерфелл.

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Також фанати помітили замерзлого вовка, меч Джона Сноу, пір'їну ворона та когось, хто намагається вибитись з-під криги. Підкреслив всю плачевність ситуації і моторошний супровід з ревом дракона. Чи означає це перемогу Короля Ночі насправді - можна буде дізнатись вже зовсім скоро. Прем'єра 1 серії 8 сезону Гри престолів запланована вже на 14 квітня.

Гра престолів: тизер 8 сезону серіалу онлайн:

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