Гра печива: відеозаставка Гри престолів і 3000 Oreo

Для створення ролика знадобилося майже три тисячі пачок печива. Дивіться, що з цього вийшло.

Виробник печива Oreo і телеканал HBO випустили спільне відео, в якому вступні титри серіалу "Гра престолів" викладені печивом. На створення такої відеозаставки пішло майже три тисячі пачок.

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З нагоди виходу 8 фінального сезону "Гри престолів", прем'єра якого відбудеться вже 14 квітня, Oreo випускає лімітовану серію печива в стилістиці фентезі-саги.

Найепічніше печиво всіх часів вже тут, – зазначено в описі до відео, викладеному на каналі Oreo з тегом #GameOfCookies.

У коментарях до відео користувачі почали жартувати на цю тему:

Приготуйтеся. Молоко близько!

Сподіваюся, що ті, хто поставив дизлайк, перетворяться на білих ходоків.

Я люблю заставку "Гри престолів" – ймовірно, це одне з кращих відео до телешоу всіх часів. Але з "Oreo" мені подобається ще більше.

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